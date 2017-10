Víchrica v Česku zabila dvoch ľudí, v Moste zrútila drevený kostolík

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 30. októbra (TASR) - Dve obete na životoch a škody dosahujúce niekoľko miliárd korún si v Česku vyžiadala nedeľňajšia víchrica Herwart. Bez prúdu bolo ešte v pondelok v noci okolo 250 tisíc domácností, pričom v ôsmich krajoch bol v platnosti kalamitný stav, informovala Česká televízia na svojej internetovej stránke.Pri obci Stařeč na Třebíčsku zahynula žena, na ktorú sa v lese zrútil strom. Po páde stromu zomrel aj muž v Jičíne. V Ostroměři na Jičínsku utrpel zranenia hasič, na ktorého spadol konár. V Březoviciach na Orlicku zase pád stromu zničil elektrikárom auto.Víchrica a popadané stromy výrazne narušili prevádzku na desiatkach železničných tratí, hlavný koridor medzi Prahou a Moravou bol od popoludnia mimo prevádzky. Večer sa na ňom podarilo obnoviť prevádzku aspoň po jednej koľaji.Víchrica Herwart bola najhoršou kalamitou svojho druhu v Česku od roku 2007, kedy tam vyčíňal orkán Kyrill.Hasiči do nedeľného večera prijali viac než 27.000 tiesňových hovorov, v akcii bolo vyše 10.000 hasičov. Najčastejšie odstraňovali stromy, ktoré popadali na cesty, železnice, domy či autá a pomáhali aj pri strhnutých strechách, informoval šéf českých hasičov Drahoslav Ryba.Nárazy vetra s rýchlosťou 180 kilometrov za hodinu namerali predpoludním meteorológovia na Sněžke. Potom obe meteorologické stanice na českej i poľskej strane Sněžky prestali dodávať údaje, takže nie je vylúčené, že neskôr boli nárazy vetra aj silnejšie.V Prahe víchor odvial plechovú časť strechy kostola sv. Václava na Čechovom námestí. Uvoľnila sa aj strecha Thomayerovej nemocnice.Pre padajúce predmety zo striech, ktoré ohrozovali návštevníkov, uzatvorili Pražský hrad. Uzavreté boli aj všetky pražské cintoríny a niekoľko ďalších po celom Česku.Prvýkrát od povodní v roku 2013 ostala zatvorená pražská ZOO, rovnako ako napríklad brnenská či zlínska. V tej pražskej vietor zničil časť senníka, oplotenie a niektoré vyhliadkové stanovištia.V Moste sa zrútil pravoslávny drevený chrám sv. Valentína, ktorý postavili v roku 2010 v štýle transylvánskej gotiky na pamiatku rumunských občanov, ktorí zahynuli v Československu počas druhej svetovej vojny. Drevené súčasti kostolíka boli vyhotovené v rumunskej obci Brsana v Sedmohradsku a prevezené do Mostu, kde stavbu dokončili, a to bez použitia klincov.