VIDELI STE ICH? Polícia pátra po dvoch dievčatách zo Zlatých Moraviec

Nitra 12. apríla (TASR) – Nitrianski kriminalisti žiadajú verejnosť o pomoc pri pátraní po dvoch nezvestných dievčatách, 16-ročnej Barbore Puškovej a 17-ročnej Viere Vaškovej. Obidve odišli v utorok (10.4.) z Reedukačného centra v Zlatých Moravciach, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Božena Bruchterová.Barbora Pušková z Polomky je vysoká 163 centimetrov, má čierne vlnité vlasy a na predlaktí ľavej ruky má vytetované písmená. V čase odchodu mala oblečené čierne legíny a čierne tričko. Je vo vysokom štádiu tehotenstva.Viera Vašková zo Senice je vysoká 167 centimetrov, má dlhé hnedé vlasy a je zavalitej postavy. Oblečené mala čierne legíny, čierne tričko a zelený sveter. So sebou má aj svojho dvojmesačného syna Mariána.Policajti do dnešného dňa vykonali množstvo previerok na miestach, kde by sa podľa predpokladov mohli dievčatá zdržiavať. Taktiež kontaktovali príbuzných a vykonali previerky v mieste trvalých bydlísk. Pátranie po oboch nezvestných pokračuje.vyzvala Bruchterová.