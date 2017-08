VIDEO: A. DANKO: Najkrajšou vetou SNP bolo ZAČNITE S VYSŤAHOVANÍM

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko počas centrálnych osláv 73. výročia Slovenského národného povstania v Múzeu SNP v Banskej Bystrici 29. augusta 2017. Foto: FOTO TASR - Branislav Račko Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 29. augusta (TASR) – „Začnite s vysťahovaním“ je podľa predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka najkrajšou vetou Slovenského národného povstania (SNP). Uviedol to počas svojho príhovoru na dnešných oslavách ich 73. výročia v Banskej Bystrici s tým, že je potrebné zamyslieť sa, čo Slovensko čaká v budúcnosti a nedovoliť, aby ho ovládlo zlo.povedal Danko na margo blížiacich sa volieb do vyšších územných celkov.Spomenul tiež súčasnú rozpoltenosť Slovenska, ktorú podľa neho možno symbolizuje i pamätník SNP v Banskej Bystrici.podotkol predseda NR SR.V deň výročia SNP je podľa neho potrebné dať úctu všetkým, ktorí stáli v čele povstaleckých vojsk, či sú to generáli Golian, Viest a Vesel alebo kapitán Stanek.zdôraznil Danko a pokračoval, že v takýto významný sviatok treba odložiť zbrane, skloniť hlavu, ukázať pokoru a možno sa zamyslieť nad smerovaním krajiny.zakončil.