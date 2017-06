VIDEO: A.Kiska vyslovil podporu Ukrajine pri jej smerovaní do EÚ

Na snímke prezident SR Andrej Kiska (vľavo) a prezident Ukrajiny Petro Porošenko Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Vyšné Nemecké/Užhorod 11. júna (TASR) – Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vyslovil podporu Ukrajine pri jej smerovaní do Európskej únie. Uviedol to dnes vo svojom príhovore na hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod, kde sa stretol s prezidentom Ukrajiny Petrom Porošenkom pri príležitosti začiatku platnosti bezvízového styku Európskej únie s Ukrajinou.Podľa jeho slov je to obrovský sviatok pre občanov Ukrajiny, ale aj občanov EÚ a Slovákov.povedal. Kiska zároveň vyzval Ukrajincov, aby neprestali vo svojom úsilí s reformami.doplnil.uviedol to vo svojom príhovore prezident Ukrajiny Porošenko. Zároveň poďakoval prezidentovi SR Kiskovi za bezpodmienečnú podporu územnej celistvosti a suverenity Ukrajiny a jej eurointegračných ašpirácií.dodal.Členské štáty EÚ schválili zavedenie bezvízového styku pre Ukrajinu 11. mája tohto roka. Znamená to, že občania Ukrajiny, ktorí sú majiteľmi biometrických pasov, budú môcť oddnes bez víz cestovať do schengenského priestoru voľného pohybu na krátkodobé pobyty - v trvaní do 90 dní - bez pohraničných kontrol. Bezvízový styk, ktorý sa s výnimkou Veľkej Británie a Írska vzťahuje na celú EÚ a všetky krajiny patriace do schengenského priestoru, však občanom Ukrajiny nedáva právo pracovať v EÚ. O bezvízovom styku začala Ukrajina s EÚ rokovať v roku 2008.