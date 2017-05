VIDEO:Aj Nemci boli nad sily našich hokejistov,podľahli im v nájazdoch

Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom štvrtom zápase na MS s domácim Nemeckom 2:3 po samostatných nájazdoch. Slováci v zápase viedli po góloch Tomáša Matouška a Libora Hudáčka 2:0, no ešte v druhej tretine prišli o náskok. Rozhodujúci samostatný nájazd premenil Dominik Kahun. Na konte slovenského tímu sú po štyroch odohraných zápasoch štyri body.

Slováci budú mať dva dni zápasového voľna a najbližšie nastúpia v sobotu 13. mája o 16.15 h proti Rusku. Nemci sa predstavia v piatok o 20.15 h proti Dánsku.

Slovensko - Nemecko 2:3 pp a sn (1:0, 1:2, 0:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 10. Matoušek (Zigo, Šedivý), 22. L. Hudáček (Čajkovský) - 37. Reimer (Ehrhoff, Kahun), 37. Ehliz (D. Seidenberg, Müller), rozh. nájazd Kahun. Rozhodovali: Fonselius (Fín.), Iverson (Kan.) - Jensen (Dán.), Ritter (USA), vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 17.647 divákov.



Slovensko: J. Hudáček - Jánošík, Čerešňák, Mikuš, Gernát, Čajkovský, Sersen, Šedivý, Trška - Miklík, Bližňák, Haščák - Hrnka, Cingeľ, Kudrna - Skalický, L. Hudáček, Dravecký - Matoušek, Zigo, Šťastný

Nemecko: Greiss (10. Aus den Birken) - Abeltshauser, Hördler, D. Seidenberg, M. Müller, Reul, Ehrhoff, Krueger - Wolf, Fauser, Plachta - Y. Seidenberg, Kahun, Macek - Ehliz, Tiffels, Reimer - Gogulla, Schutz, Kink

Úvod zápasu bol obojstranne opatrný a dianie na ľade bolo najmä o čakaní na chybu súpera. Slováci sa v 6. minúte dostali do zaujímavej šance, strela Šťastného však skončila na Greissovej hrudi. V 10. minúte sa slovenská defenzíva dopustila viacerých chýb, ale Nemci zmätky súpera nevyužili. O minútu na to išli Slováci do vedenia 1:0, keď Matoušek trafil pred bránkou puk zo vzduchu, regulárnosť gólu odobril až videorozhodca. Po ňom nastala zmena v bránke Nemecka, keď Greissa vystriedal Aus den Birken. Nabudení Slováci sa následne dostali do ďalších dvoch príležitostí, po góle volala najmä Haščákova strela, ale tú zastavila ľavá žŕdka. V ďalších minútach dominovala najmä defenzíva oboch tímov a zaujímavých príležitostí bolo minimum. Jednu z nich nepremenil Nemec Fauser, keď jeho šancu zmaril brankár Hudáček.



Pre problémy s rolbou sa druhá tretina začala s približne 15-minútovým meškaním. Slováci mali do nej ideálny štart, keď v 22. minúte Libor Hudáček strelou z ostrého uhla nachytal nemeckého brankára - 2:0. Krátko na to sa v sľubnej pozícii ocitol Kudrna, ale trafil len Aus den Birkena. Úsek od 25. do 28. minúty bol v jednoznačnej réžii Nemcov, ktorí si po chybách Slovákov vytvorili viacero výborných príležitostí. Brankár J. Hudáček však podržal svoj tím. Slovákov dostala spod tlaku presilovka v 29. minúte, v ktorej síce viackrát zovreli súpera, ale tretí gól nepridali. Nemci pokračovali v aktivite, v 33. minúte neuspel Gogulla, keď bez prípravy minul bránku. Ich tlak sa stupňoval a po sérii viacerých neúspešných pokusov sa predsa len dočkali. V 37. minúte ukončila presilovkové obliehanie slovenskej bránky strela Reimera - 2:1. To však nebolo všetko a už o 27 sekúnd bolo vyrovnané, keď pokus Ehliza prešiel za Hudáčka - 2:2.







Na rozdiel od záveru druhej časti bolo dianie v úvode tretej tretiny vyrovnané. Za nerozhodného stavu si tímy dávali pozor na chyby a hoci museli byť obaja brankári neustále na pozore, veľa striel na nich nesmerovalo. Od 50. minúty boli Nemci ofenzívne iniciatívnejší, častejšie sa hralo pred Hudáčkom, ale zriedkavé neboli ani kontry Cígerovcov. Taktická bitka v tretej tretine napokon nemala víťaza a za stavu 2:2 sa predlžovalo. Rozhodnúť mohli Reimer i Cingeľ, ale nestalo sa a tak prišli na rad samostatné nájazdy. V nich sa presadil iba Nemec Dominik Kahun, ktorý rozhodol o víťazstve Nemecka.

Hlasy po zápase:





Július Šupler, asistent trénera SR: "Vedeli sme, že je to pre nás veľmi dôležitý zápas. Vstúpili sme doňho dobre, vedeli sme si poradiť s obranou súpera, prenikali sme do útočného pásma ľahšie ako predtým. Tá dlhá prestávka pred druhou tretinou nás vyviedla z tempa, ale bola to rovnaká situácia pre oba tímy. Inkasovali sme pri presilovke súpera, aj keď ten faul bol trochu nafilmovaný. V priebehu 30 s sme dostali ďalší gól a stav sa vyrovnal. Tretia tretina bola náročná, hlavne v záverečných minútach. Myslím si, že chlapci si zaslúžili nie len jeden bod. Podali disciplinovaný výkon a dodalo nám to pokoj do ďalších stretnutí."



Libor Hudáček, útočník a strelec druhého gólu SR: "Robili sme individuálne chyby a oni nás potrestali. Myslím si, že to bol náš najlepší výkon na tomto turnaji. Musíme na ňom stavať, čakajú nás ďalšie tri ťažké zápasy. Dohodli sme sa, že budeme veľa strieľať na bránku, hlavne na betóny a pokúšať sa o dorážky."



Michal Sersen, obranca SR: "Vďaka bohu za bod, aj keď nie sme úplne spokojní. Včera sme otočili z 0:3 na 3:3 a dnes sme o náskok prišli. Opäť to vyšlo na predĺženie a nájazdy, čo už."



Tomáš Matoušek, útočník a strelec prvého gólu SR: "Chceli sme zvíťaziť, už by sme si radi vypočuli našu hymnu. Snažil som sa podať čo najlepší výkon. Padlo mi to tam, no prehrali sme a to to celé neguje."



Július Hudáček, brankár SR: "Dnes sme pokračovali vo výkone z tretej tretiny proti Dánsku. Asi sme si mali v šatni vynadať už skôr, aby sme takto hrali od začiatku každého zápasu. V prvých zápasoch nás zväzovala neskúsenosť z takýchto veľkých podujatí. Škoda dnešného výsledku. Ak by sme Nemcov zdolali za tri body, tak by sme mohli pomýšľať aj na vrchné priečky."



Vladimír Dravecký, útočník, kapitán SR: "Škoda, mohli sme vyhrať po predĺžení. Nepozeráme sa na to, že to bol už štvrtý zápas. Snažíme sa čo najlepšie pripraviť na každý duel, tak tomu bolo aj dnes."



Marcel Haščák, útočník: "Pri mojej šanci v prvej tretine som spravil všetko dobre. Aj som si zastavil puk, ale napriek tomu som strelil do tyčky. Už ani neviem, čo mám spraviť, aby mi to padlo. Mám ešte tri zápasy na to, aby som prelomil streleckú smolu."

Tabuľka A-skupiny:



1. Lotyšsko 3 3 0 0 0 8:2 9

2. USA 4 3 0 0 1 15:7 9

3. Rusko 3 2 1 0 0 18:5 8

4. Nemecko 4 1 1 0 2 10:16 5

_________________________

5. Švédsko 3 1 0 1 1 11:8 4

6. SLOVENSKO 4 0 1 2 1 9:12 4

7. Dánsko 3 0 1 0 2 6:13 2

8. Taliansko 4 0 0 1 3 4:18 1

Brankár Hudáček márne túžil po hymne, spoluhráčov chválil za výkon

Hokejisti Slovenska hovorili po prehre s Nemeckom o najlepšom výkone v doterajšom priebehu šampionátu. Proti domácemu tímu potvrdili ambíciu nadviazať na úspešnú tretiu tretinu s Dánskom a neboli ďaleko od víťazstva. Aj napriek prehre 2:3 po samostatných nájazdoch bol brankár Július Hudáček spokojný s výkonom celého tímu, no mrzelo ho, že si opäť nevypočul slovenskú hymnu.

Nad Tatrou sa blýska si hokejisti nezaspievali ani po zápase s Nemeckom. Hymnu na počesť víťazstva nad Talianskom im organizátori nedopriali a hoci odvtedy už majú nachystanú správnu, Slováci im nedali možnosť zahrať ju. Zverenci Zdena Cígera prehrali uplynulé tri zápasy, hoci proti Dánsku i Nemecku až po nájazdoch.

Na snímke brankár Július Hudáček (Slovensko) chytá puk do lapačky v zápase základnej A - skupiny 81. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji medzi Slovenskom a Nemeckom. V Kolíne nad Rýnom, 10. mája 2017. Na snímke brankár Július Hudáček (Slovensko) chytá puk do lapačky v zápase základnej A - skupiny 81. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji medzi Slovenskom a Nemeckom. V Kolíne nad Rýnom, 10. mája 2017.

Mrzí najmä výsledok s domácimi reprezentantmi, nad ktorými Slováci viedli 2:0.

uviedol J. Hudáček.

Po predošlom zápase s Dánskom sa hráči dušovali, že chcú proti Nemecku zopakovať výkon z tretej tretiny. To sa napokon aj stalo, proti Nemcom hrali s nasadením a túžbou po víťazstve.

pochvaľoval si slovenský brankár.

Hudáček v zápase, najmä v druhej tretine, previedol mnoho zákrokov, ktorými podržal svoj tím. Počas veľkej prevahy súpera v závere druhej časti však dvakrát kapituloval. Na dva góly, ktoré delilo iba 27 sekúnd, už Slováci nezareagovali, úspešní neboli ani v samostatných nájazdoch. V nich sa presadil iba Nemec Dominik Kahun.

skonštatoval.

Slováci majú za sebou naozaj náročný program, keď v dvoch po sebe idúcich večerných zápasoch hrali predĺženie i samostatné nájazdy.

povedal Hudáček.

Jeho tím má za sebou štyri zápasy a od soboty ho čakajú traja súperi z kategórie najsilnejších. Šanca na účasť vo štvrťfinále ešte žije, no na jej posilnenie je potrebné zdolať favoritov turnaja.

dodal.

Matoušek sa proti Nemcom zapísal pozitívne: Mal som čistú hlavu

Slovenský hokejový útočník Tomáš Matoušek sa na MS v Kolíne vrátil do zostavy po jednozápasovej prestávke. Duel s Dánskom presedel na tribúne, proti Nemecku však opäť dostal šancu a využil ju naplno.

Po faule proti Lotyšskom, po ktorom inkasoval trest do konca stretnutia už v druhom striedaní, sa tentokrát prezentoval lepším spôsobom a v 10. minúte otvoril skóre.

povedal po zápase slovenský útočník. Jeho zásah museli ešte overovať arbitri spoločne s videorozhodcom, Nemci totiž reklamovali vysokú hokejku.

Slovenskí hokejisti Tomáš Matoušek (vpravo) a Andrej Šťastný (uprostred) oslavujú gól 1:0 počas zápasu MS 2017 v ľadovom hokeji medzi Slovenskom a Nemeckom v Lanxess Arena v nemeckom Kolíne, 10. mája 2017. Slovenskí hokejisti Tomáš Matoušek (vpravo) a Andrej Šťastný (uprostred) oslavujú gól 1:0 počas zápasu MS 2017 v ľadovom hokeji medzi Slovenskom a Nemeckom v Lanxess Arena v nemeckom Kolíne, 10. mája 2017.

"Klobúk dolu pred chlapcami, že sme takto zvládli dva ťažké a dlhé zápasy v dvoch dňoch po sebe. Škoda, že sme ani jeden nedotiahli do víťazného konca. Už sme si chceli konečne vypočuť našu hymnu, no nepodarilo sa. To mňa osobne veľmi mrzí,""Vedeli sme, o čo hráme. Ten bod, ktorý sa črtal za stavu 2:2, bol minimom, čo sme dnes museli získať. Po prvých zápasoch sme sa 'oklepali' a získali skúsenosti. Každý jeden hral lepšie ako predtým. Mali sme krátke striedania, dohrávali sme súboje, hádzali sme sa do striel. Takto to má vyzerať,""Videl som, že to naťahuje na bekhend a tak som išiel pekne s vyrážačkou. Potom som si to pozrel na kocke a videl som, že mi chýbalo iba pár centimetrov. Škoda, ale musím uznať, že to bol pekný nájazd,""Nasledujúci dvojdňový oddych padne vhod. Už máme tretí rok takéto isté rozlosovanie. Veľa tímov má iba jeden dvojzápas, my máme za sebou už druhý. Je to ťažký rozpis, ale musíme sa prispôsobiť,""Museli by sme vyhrať asi všetky tri zápasy. To síce nie je nemožné, ale určite veľmi ťažké. Keď budeme mať prístup, aký sme mali dnes proti Nemecku, tak nejaké body ešte pozbierame,""Ja sa už nechcem vracať k tomu, čo bolo. Do zápasu s Nemeckom som išiel s čistou hlavou a robil som to, čo viem a v čom som dobrý. Ale keďže sme prehrali, tak to neguje celý môj individuálny výkon,""Nebol som si istý, pretože som mal puk na bekhende a neviem, ako bola hokejka vysoko. Ja aj na tréningu skúšam takéto zakončenia, kedy zamávam hokejkou. Podarilo sa mi to aj v príprave v Nórsku, vtedy však môj gól neplatil."





Slováci išli do kabíny po prvej tretine s jednogólovým náskokom, pred začiatkom druhej sa museli zdržať v kabíne o niečo dlhšie. Rolba totiž pri úprave ľadu zanechala za sebou príliš veľa vody a na klzisku sa utvorili hrbolce. "Bol som prekvapený, čo sa dialo s ľadom, nemalo by sa to stávať," reagoval Matoušek. Libor Hudáček onedlho po omeškanom začiatku druhej periódy strelil druhý gól, potom sa však Nemci nadýchli k náporu a dokázali vyrovnať.



"V druhej tretine nás zavreli, keď sme mali ďaleko striedačku. Nebolo to jednoduché. Všeobecne sme podali lepší výkon, ako v predošlých zápasoch. Zápas sme stratili v určitom časovom úseku, ale celkovo nebola druhá tretina z našej strany až tak dobrá. V tretej sme sa však vrátili k tomu, čo sme hrali. Každý stratený bod mrzí, vyhrávali sme 2:0, boli sme blízko k víťazstvu, určite sme na Nemcov mali," dodal Matoušek.



Dvadsaťštyriročný útočník sa svojím premiérovým gólom natrvalo zapísal do štatistík, podľa vlastných slov si splnil detské túžby. "Ani sa mi len nesnívalo, že budem hrať na MS, nieto ešte, že dám gól. Ale vždy som si to želal. Teším sa na zvyšné zápasy, bude to niečo iné. Hocikto môže zakopnúť, môžeme vziať body komukoľvek," pokračoval. Na nájazdy sa Matoušek od trénera Cígera nepýtal, túto činnosť nevyhľadáva. "Nájazdy sú pre mňa španielskou dedinou, nevenujem sa takýmto činnostiam, ja som skôr defenzívny typ hráča," dodal útočník Banskej Bystrice.