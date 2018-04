Video: Akustika prichádza s novinkou Ako sa máš, ktorá poteší najmä romantické duše

Režisér tvoril aj pre IMT Smile či Adama Ďuricu

Kapela AKUSTIKA

Zoskupenie AKUSTIKA vzniklo v roku 2013 pod názvom N3O AKUSTIKA. Založili ju vtedajší textár a spevák kapely Dominik Varchola, kontrabasista Filip Činčala a gitarista Pavol Kovaľ. Sily spojili s bubeníkom Tomášom Bockom, huslistom Filipom Lipkom a perkusionistom Mirkom Szirmaiom. Kapela má na svojom konte jeden štúdiový album s názvom Vnímaj to Svetlo, ktorý bol vydaný v roku 2014 pod vydavateľstvom Batelier records, na ktorom spolupracovali aj s kapelou Medial Banana.



Album Vnímaj to Svetlo zaujal aj singlom Duchovná revolúcia, ktorý dostal kapelu do mediálneho povedomia. Kapela sa dostala do širšej nominácie na Debut roka v ankete rádia_FM Radio Head Awards 2014. Po letnej festivalovej sezóne 2016 sa v kapele udiali personálne zmeny, ktoré vyústili až k zmene názvu kapely z pôvodného N3O AKUSTIKA na AKUSTIKA. Pôvodného speváka nahradil Pavol Kovaľ a bola doplnená dychová sekcia v zložení Gregor Chalupecký (trombón), Lukáš Fülop (trúbka) a Jakub Slávik (lesný roh).



V roku 2016 kapela vydala singel Pridaj sa k nám, ktorá sa dostala do rotácií väčšiny slovenských rádií. Kapela od roku 2015 absolvuje pravidelne Street tour, kde baví ľudí priamo na uliciach nie len slovenských miest. V roku 2016 sa so svojou Street tour dostali aj do Francúzska a Talianska, kde natočili zábery do ďalšieho videoklipu k singlu s názvom I'm Rastaman. Kapela momentálne pracuje na druhom štúdiovom albume, ktorého zverejnenie je naplánované na máj 2018.





BRATISLAVA 9. apríla (Webnoviny.sk) - Prešovská reggae skupina Akustika prichádza v poradí už s treťou novinkou z pripravovaného albumu, ktorý plánuje uzrieť svetlo sveta v máji 2018. Je ňou pieseň Ako sa máš. Na vzniku singlu s chytľavým textom a melódiou sa podieľali dvaja členovia kapely Pavol Kovaľ i Stanislav Rusyn a manažér kapely Peter "Kovo" Kovalčík.„Prvá časť textu piesne ma napadla v skúšobni, keď som sedel sám a myslel som na svoju priateľku, čo asi robí, keď nie je so mnou,“ vysvetľuje vznik slov k singlu spevák skupiny Pavol Kovaľ, ktorý zložil k nemu i hudbu.„Ďalšiu časť textu doplnil náš manažér. Napadla ho počas cestovania v nočnom bratislavskom autobuse. A tretiu časť textu zasadil do pesničky ďalší člen kapely Stanislav Rusyn. Dlho sme tento singel skladali dokopy a aj keď klip k nemu je natáčaný v zime, myslím si, že vznikla pekná romantická letná pieseň,“ dodáva Kovaľ.Klip k piesni Ako sa máš sa nakrúcal 4 dni v prešovských a košických uliciach. Vďaka svojej pohodovej atmosfére vás nakazí pozitívnou energiou. Jeho autorom je režisér Jaroslav "Jaris" Vaľko, ktorý je známy natáčaním videoklipov pre IMT Smile, Adama Ďuricu, skupinu Komajota či Lukáša Adamca a ďalších.„V klipe sme chceli zachytiť, čo robíme my alebo naše priateľky, keď s nimi nie sme. Keď sme tzv. "sami",“ vysvetľuje námet na klip novinky Ako sa máš spevák prešovského zoskupenia.Skupina Akustika momentálne pripravuje v košickom štúdiu Klason pre svojich fanúšikov prekvapenie v podobe spomínaného druhého štúdiového albumu, z ktorého pochádza uvedená novinka Ako sa máš. Ako avizujú členovia kapely, album bude celkom odlišný od predošlého počinu tohto zoskupenia a nebude si klásť žiadne žánrové obmedzenia či hranice.„Žáner vyhranený nemáme. Každý z nás má v sebe "inú" hudbu, čiže v každej piesni sa zlieva viac hudobných štýlov od reggae cez drum n bass, prvky slovenskej ľudovej hudby, latino, hip-hopu a jazzu späť k reggae,“ prezrádza viac o albume Kovaľ. Novinka by mala vyjsť koncom mája a bude obsahovať 12 piesní.