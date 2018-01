VIDEO: Amatérsky historik objavil zabudnutú časť Berlínskeho múru

Amatérsky historik Christian Bormann stojí vedľa 80 m dlhej zabudnutej časti Berlínskeho múru 24. januára 2018 v Berlíne. Kus múru v zalesnenej oblasti Berlína je "posledným existujúcim kusom originálu", povedal 37-ročný Christian Bormann. Ten strávil väčšinu života pátraním a skúmaním svojej štvrte Pankow na severe Berlína. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 24. januára (TASR) - Takmer 30 rokov po tom, čo Nemci v ľudovom povstaní proti totalitnému režimu zbúrali Berlínsky múr, amatérsky historik zrejme našiel 80 metrov dlhý, predtým neznámy diel nenávidenej bariéry. Tá v studenej vojne symbolizovala rozdelenie Berlína, Nemecka, ale aj Európy na východnú komunistickú a západnú demokratickú časť.Kus múru v zalesnenej oblasti Berlína je, povedal 37-ročný Christian Bormann. Ten strávil väčšinu života pátraním a skúmaním svojej štvrte Pankow na severe Berlína. Je to najzaľudnenejšia a druhá najväčšia mestská časť nemeckej metropoly.Bormann v stredu pre tlačovú agentúru DPA uviedol, že kus objavil už približne pred 18 rokmi - asi desať rokov po odstránení škaredého múru počas pádu komunistického režimu vo Východnom Nemecku.Bormann podľa svojich slov informoval úrady o náleze až tento týždeň, obáva sa totiž, že kus múru poškodí počasie.Dodal, že úrady tomu najprv neverili a jeho tvrdenie ich "ohromilo". Predstavitelia úradov zároveň vyhlásili, že do veľkej miery je zdokumentovaných už vyše 1000 kusov a úlomkov múru.Hovorkyňa Pamätníka Berlínskeho múru Gesine Beutinová povedala, že ich organizácia "predpokladá", že to, čo Bormann našiel, je naozaj časť bývalej hranice medzi Západným a Východným Nemeckom, ktorá sa kľukatila cez Berlín v dĺžke 44 kilometrov.Ako však dodala, ich organizácia si nemôže byť istá na 100 percent, kým spomínaný kus nepreskúmajú odborníci.Ak bude kus stavby označený za pôvodnú časť Berlínskeho múru - ktorý komunisti nazvali protifašistická zábrana - potom to budea dané miesto si bude vyžadovať ochranu, doplnila Beutinová.