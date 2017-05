VIDEO: Američanovi sa v aute skryl had, musel rozobrať celý interiér

Istý Američan zo štátu Louisiana na tento týždeň len tak ľahko nezabudne. Rozobratý interiér jeho auta sa stal virálnym hitom internetu a upozorňuje na to, že ani moderné automobily nie sú tak hermeticky uzatvorené, aby do nich neprenikli menšie zvieratá.





Keď do auta zalezie myš, je to nepríjemné a možno aj komické. Ale taký had, to je už iná káva - najmä vtedy, keď sa v hadoch nevyznáte a netušíte, či ten had nie je nebezpečný. Bol to aj prípad tohto pána z mesta Shreveport, ktorý vedel, že sa mu do interiéru auta dostal had. Zaujímavejšie sa to stalo vtedy, keď ani po lepšom prezretí kabíny žiadneho nenašiel.



Čo v takej situácii spraviť? Jazdiť s takýmto autom predsa nemôže, pretože by ho rovno počas jazdy mohol prekvapiť had rovno pod nohami. Na rad teda prišlo rozoberanie auta. Majiteľ vozidla vymontoval celé sedadlo vodiča, následne bočnú stenu stredového tunela, napokon dokonca aj zadné sedadlá. A had nikde.

Nakoniec majiteľ hada našiel pomocou špeciálnej kamery, ktorou sa kontrolujú úzke technické priestory, napríklad odpadové šachty a podobne. Had ležal v dutine pod podlahou vodiča. Potom už situácia nabrala spád, pomocou teleskopického držiaka majiteľ auta zachytil hada a vytiahol ho von.

Celé video má typicky americký koniec, v ktorom nechýbajú ani výstrely z brokovnice. Skrátka by to nebolo ono, keby hadovi po finále nestrelili do hlavy. Nikto z prítomných si totiž nebol istý, či je had jedovatý alebo nie, nechceli preto riskovať.

Zdroj: Snake Hidden in Car (youtube.com)