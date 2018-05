VIDEO: Austrálska hviezda Kylie Minogue oslavuje 50. narodeniny

Austrálska speváčka Kylie Minogue. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. mája (TASR) – Austrálska spevácka hviezda Kylie Minogue oslavuje 50. narodeniny.Kylie Ann Minogue sa narodila 28. mája 1968 v Melbourne do rodiny účtovníka a sestričky v nemocnici. Po nej ešte prišli na svet brat Brendan a sestra Danii. Na strednej škole hodnotili Kylie ako priemernú študentku, ktorá si dosť ťažko získavala nové priateľstvá.Umeleckú dráhu začínala už v jedenástich rokoch v austrálskych televíznych seriáloch, tým prvým bol The Sullivans. Rodičia ju v tejto aktivite podporovali a tak v októbri 1979 účinkovala v ďalšom seriáli Skyways, kde si zahrala spolu s Jasonom Donovanom. Prvým po maturite bol seriál The Hendersons. V roku 1986 účinkovala v seriáli Neighbours, opäť s Jasonom Donovanom. Seriál bol úspešný a získal austrálsku televíznu cenu.K spevu sa dostala cez rugby, ktoré je v Austrálii národným športom. Pred zápasom rugby v júli 1987 dostala ponuku zaspievať na štadióne a vybrala si skladbu Loco-Motion z repertoáru Američanky Little Evy. Zaujala vydavateľskú firmu Mushroom a mesiac nato pieseň nahrala v štúdiu.Pesnička sa stala hitom, v auguste 1987 viedla austrálsku hitparádu a stala sa najpredávanejším singlom 80. rokov v Austrálii. Producent Pete Waterman v septembri 1987 pozval Kylie Minogue do Londýna, kde nahrala skladbu I Should Be So Lucky. Tá sa vo februári 1988 dostala až na prvé miesto anglického singlového rebríčka. V máji nasledoval ďalší hit Got To Be Certain.V júli 1988 vyšiel debutový album Kylie, ktorý sa dostal na prvé miesto v anglickom rebríčku, doma v Austrálii bol druhý a jeho predaj prevýšil náklad päť miliónov kópií. V januári 1989 bola na prvom mieste v Anglicku skladba Especially For You, duet, ktorý speváčka nahrala s Jasonom Donovanom. Kylie sa zaradila medzi popredné osobnosti hudobnej scény.Druhé milénium začala albumom Fever. Vydala ho v októbri 2001, bol v poradí ôsmy, dostal sa na prvé miesto doma u protinožcov aj v Anglicku, v Spojených štátoch bol na tretej pozícii, celosvetový predaj presiahol náklad šesť miliónov kópií.Do dnešných dní mala Kylie Minogue v anglickej singlovej TOP 40 celkom 48 skladieb, z nich sedem na prvom mieste. Vydala štrnásť štúdiových albumov, jedenásty Aphrodite vyšiel v júli 2010, dvanásty Kiss Me Once v marci 2014, ďalej v novembri 2015 nasledoval trinásty s názvom Kylie Christmas a napokon v apríli 2018 prišla novinka v podobe štrnásteho albumu Golden. Úspešné z neho sú prvé dva vydané singly Dancing a Stop Me From Falling. K diskografii patrí aj šesť koncertných a dvanásť kompilačných albumov. Predaj jej platní prekročil 80 miliónov kópií.Kylie disponuje úžasnou energiou a vôľou, tie jej pomohli prekonať rakovinu prsníka, ktorú jej diagnostikovali v máji 2005. Po úspešnej liečbe sa už v roku 2006 vrátila na pódiá a v roku 2008 vyrazila na svetové turné. Kylie sa predstavila aj slovenským fanúšikom v rámci turné Kiss Me Once k vydaniu rovnomenného albumu vystúpila 19. októbra 2014 na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.