Video: Auto sa zrútilo zo sedemposchodového parkovacieho domu

AUSTIN 12. augusta (WebNoviny.sk) - Polícia v Austine v americkom štáte Texas zverejnila dramatické video asi najmenej pravdepodobnej havárie. Vozidlo sa zrútilo zo sedemposchodového parkovacieho domu a spadlo na iné auto na ulici. Následne sa prevrátilo a skončilo na streche. Krátko na to pribehli ľudia, aby vodičke pomohli dostať sa von.Podľa polície sa nehoda odohrala ešte v júli, keď vodička auta na siedmom poschodí prerazila zátarasy, vrazila do protiľahlej budovy a zrútila sa do uličky pri garážach. Ženu previezli na ošetrenie do nemocnice, vodič druhého auta vyviazol zo zrážky bez zranení.