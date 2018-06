VIDEO: Automobilový priemysel je osudom Slovenska, tvrdí P. Kažimír

Na archívnej snímke minister financií SR Peter Kažimír. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 14. júna (TASR) - Automobilový sektor na Slovensku nie je vystavený rovnakému negatívnemu osudu, aký postihol v minulosti americký Detroit, ktorý bol mekkou automobilovej výroby. Myslí si to minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) aj preto, že automobilový priemysel je na Slovensku diverzifikovaný.Na možné riziká príliš veľkej závislosti Slovenska na automobilový priemysel sa Kažimíra pýtal poslanec Ondrej Dostál (SaS).poznamenal počas štvrtkovej Hodiny otázok v parlamente Kažimír.Automobilový priemysel na Slovensku sa podľa neho nedá porovnať s niekdajším automobilovým priemyslom v Detroite.tvrdí Kažimír.Výroba na Slovensku je pritom podľa jeho slov rozdelená geograficky.uviedol Kažimír.Vláda avizovala možný príchod ďalšej automobilky na Slovensko. Podľa Kažimíra by sa tak diverzifikácia automobilového priemyslu v krajine mohla ešte vylepšiť.poznamenal Kažimír. Zároveň je presvedčený, že práve automobilový sektor pomohol slovenskej ekonomike dostať sa z čias najhlbšej ekonomickej krízy.Podľa Dostála však závislosť ekonomiky na jednom type výroby môže byť potenciálnym problémom.myslí si Dostál.Kažimír ho ale ubezpečil, že naplnenie negatívneho scenára v podobe obchodnej vojny medzi USA a zvyškom sveta by mal zanedbateľný vplyv na slovenskú ekonomiku.dodal Kažimír.