VIDEO: Autor filmov No počkaj, zajac! V. Kotenočkin by mal 90 rokov

Screenshot z No počkaj! Foto: www.youtube.com Foto: www.youtube.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva/Bratislava 20. júna (TASR) - Ruský tvorca animovaných filmov Viačeslav Kotenočkin bol režisérom a výtvarníkom slávneho ruského animovaného rozprávkového seriálu No počkaj, zajac! (Nu, pogodi!). Narodil sa pred 90 rokmi 20. júna 1927 v Moskve (Rusko, vtedy Zväz sovietskych socialistických republík - ZSSR).Počas Veľkej vlasteneckej vojny (1941-1945) bol študentom vojenskej školy. Jeho hobby bolo kreslenie, to ho v roku 1947 priviedlo do kurzov pre animátorov v štúdiu Sojuzmultfilm. Začal pracovať ako animátor kreslených filmov a v roku 1962 sa stal riaditeľom tohto štúdia. Podieľal sa na výrobe 80 kreslených filmov produkovaných v Sojuzmultfilme.Film Žaba na cestách z roku 1965 si získal veľa vďačných divákov, ale naozajstný úspech prišiel až s filmom No počkaj, zajac! v roku 1969. Z populárneho filmu o vlkovi a zajacovi sa neskôr vyprofiloval obľúbený seriál, na jeho 17 dieloch sa podieľal Viačeslav Kotenočkin, za ktorý v roku 1988 dostal štátnu cenu ZSSR. Hlavným hrdinom seriálu je v každej epizóde chuligánsky Vlk vo zvonových nohaviciach s cigaretou v papuli usilujúci sa dolapiť a zjesť druhého hrdinu - Zajka s veľkými očami. Ten ho však v každej časti seriálu prekabáti.Seriál ako večerníček vysielala nielen televízia v bývalom Československu, ale dostal sa až do 102 krajín sveta. Jeho prvý diel mal nahovoriť Vladimir Vysockij, ruský pesničkár, herec a básnik, ale nadriadené orgány to zamietli. Jednotlivé epizódy sú očíslované, nemajú názov.Viačeslav Kotenočkin zomrel 20. novembra 2000 v Moskve vo veku 73 rokov. Režisérom novších dielov seriálu z rokov 2005 a 2006 bol jeho syn Alexej.