VIDEO: BARÁNY: Volebná účasť nebude dramaticky vysoká

Na snímke predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány počas tlačovej konferencie, na ktorej poskytol informácie k priebehu volieb do orgánov samosprávnych krajov 4. novembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. novembra (TASR) - Volebná účasť v samosprávnych krajoch nebude dramaticky vysoká ani oproti minulosti výrazne neklesne. Kraje hlásia dvojciferné čísla. Povedal to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány.uviedol s tým, že o krajské voľby je dlhodobo nízky záujem.Hlasovanie je podľa Báránya pokojné, štátna volebná komisia riešila niekoľko desiatok podnetov. Väčšina sa týkala podozrení porušenia volebného moratória. Žiadne by však nemali podľa Báránya ohroziť dôveryhodnosť volieb. Pripomenul, že polícia rieši podozrenia z volebnej korupcie.Štátna volebná komisia aktuálne rieši otázku výpadku elektriny v niekoľkých obciach v Trenčianskom kraji. Zapisovateľka komisie Eva Chmelová uviedla, že k výpadku došlo po havárii nákladného auta. Je podľa nej predčasné hovoriť, ako sa vec bude riešiť, ale platí, že tam, kde nejde elektrina, sa volebné miestnosti zatvoria neskôr ako o 22.00 h. A to presne o toľký čas, koľko elektrina nešla. V tomto prípade je to podľa Chmelovej okolo hodiny.