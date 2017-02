Video: Bayern deklasoval Arsenal, Hamšík prihral na gól

Bayern Mníchov (Nem.) - Arsenal Londýn (Angl.) 5:1 (1:1)

Zostavy:

Real Madrid (Šp.) - SSC Neapol (Tal.) 3:1 (1:1)

Zostavy:

Marek Hamšík pripravil úvodný gól osemfinálového zápasu Ligy majstrov medzi Realom Madrid a SSC Neapol. Potom však triafali už len domáci.MNÍCHOV / MADRID 15. februára (WebNoviny.sk) - Bayern Mníchov aj obhajca "ušatej" trofeje Real Madrid zhodne s veľkým prehľadom zvládli svoje prvé stretnutia v osemfinále futbalovej Ligy majstrov 2016/2017.Nemecký šampión si v stredajšom zápase poradil s londýnskym Arsenalom hladko 5:1, keď po vyrovnanom prvom polčase (1:1, góly Arjen Robben - Alexis Sánchez) po zmene strán trikrát udrel počas desiatich minút.Dvakrát sa v rozpätí 53. - 63. min gólovo presadil španielsky stredopoliar Thiago Alcantara, raz poľský kanonier Robert Lewandowski. Toho krátko pred koncom nahradil na trávniku Thomas Müller, ktorý strelil piaty gól bavorského klubu.56. a 63. Thiago Alcantara, 11. Robben, 53. Lewandowski, 88. Th. Müller - 30. Alexis Sánchez,26. Hummels, 83. Lahm - 15. Mustafi, 33. Alexis Sánchez, 60. G. Xhaka,Milorad Mažič (Srb.)Neuer - Lahm, J. Martínez, Hummels, Alaba - Xabi Alonso, Arturo Vidal - Robben (88. Rafinha), Thiago Alcantara, Douglas Costa (84. Kimmich)- Lewandowski (86. Th. Müller)Ospina - Bellerín, Mustafi, Koscielny (49. Gabriel Paulista), K. Gibbs - Coquelin (77. Giroud), G. Xhaka - Iwobi (66. Walcott), Mesut Özil, Oxlade-Chamberlain - Alexis SánchezV druhom stredajšom dueli Real prehrával s talianskym SSC Neapol od 8. minúty 0:1, keď kapitán hostí Marek Hamšík vysunul Lorenza Insigneho a ten si všimol ďaleko vybehnutého Keylora Navasa, a tak umiestnenou strelou z veľkej diaľky nedal kostarickému brankárovi šancu a otvoril skóre. Zakrátko však Dani Carvajal posadil center na hlavu Karima Benzemu, ktorý sa zblízka nemýlil - 1:1.Očakávaný tlak Madridčanov vyústil do ďalších dvoch presných zásahov v úvode druhého polčasu - stredopoliari Toni Kroos a Casemiro stanovili na konečných 3:1. Hamšík pobudol na ihrisku do 83. min. Odvety v Londýne, resp. Neapole sú na programe v utorok 7. marca.19. Benzema, 49. T. Kroos, 54. Casemiro - 8. Insigne,17. Sergio Ramos, 52. Modrič - 38. Zieliňski, 76. Mertens,Damir Skomina (Slovin.)K. Navas - Carvajal, Sergio Ramos (71. Pepe), Varane, Marcelo - Modrič, Casemiro, T. Kroos - James Rodríguez (76. Lucas Vázquez), Benzema (81. Morata), C. RonaldoReina - Hysaj, Albiol, K. Koulibaly, Ghoulam - Zieliňski (75. Allan), Diawara, HAMŠÍK (83. Milik) - Callejón, Mertens, Insigne