VIDEO: Beňuš mieri s rodinou k protinožcom: Teším sa na teplo a vodu

Na snímke slovenský vodný slalomár, strieborný medailista z OH v Riu de Janeiro 2016 Matej Beňuš s manželkou Ivanou počas tlačovej konferencie pred odchodom na takmer trojmesačné sústredenie do Austrálie a na Nový Zéland 13. januára 2017 v BRatislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 13. januára (TASR) - Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Matej Beňuš sa bude pripravovať na novú sezónu u protinožcov. Spolu s manželkou i dvomi deťmi v pondelok vyrazí na vyše dvojmesačné sústredenie na Nový Zéland a do Austrálie. Hlavným cieľom je poriadne sa rozjazdiť a taktiež zladiť sa s novým trénerom Pavlom Ostrovským.povedal.Beňušovi podľa vlastných slov viacej vyhovujú takéto dlhé sústredenia, keďže sa už nemusí presúvať a riešiť logistiku. Na Nový Zéland odlieta 16. januára, do Austrálie sa presunie 2. februára a tam sa k nemu pridá už aj nový tréner a bratranci Škantárovci. Na Slovensko sa vráti 21. marca.uviedol.Na oboch miestach už má aj svoje lode.Tréningy na vode, ktoré má pre komerčné využitie kanálov naplánované na skoro ráno alebo večer, bude striedať s behom, lezením na stene a posilňovňou, no spestrí si ich aj dvomi pretekmi. Na Australian Open i majstrovstvách Oceánie bude obhajovať vlaňajšie triumfy.uviedol Beňuš, ktorý sa chce sústrediť na všetky hlavné preteky sezóny. Vrcholy budú Svetový pohár, majstrovstvá Európy v slovinskom Tacene a svetový šampionát vo francúzskom Pau.Pre strieborného medailistu z olympiády v Riu de Janeiro 2016 to bude najdlhšie sústredenie, na ktorom ho bude sprevádzať aj rodina.Okrem tréningu ho tak čakajú aj rodinné povinnosti.pokračoval.Po šesťdňovej zaberačke má Beňuš na každú nedeľu naplánované voľno.dodal.