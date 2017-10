VIDEO: Bishop nedochytal zápas proti nováčikovi, ale bude v poriadku

Brankár Dallasu Ben Bishop. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dallas 7. októbra (TASR) - Brankár Dallasu Stars Ben Bishop nedohral piatkový zápas hokejovej NHL, v ktorom jeho tím prehral s nováčikom Vegas Golden Nights 1:2. V 44. minúte ho po zásahu pukom do masky nahradil Kari Lehtonen.Fínsky brankár naskočil do zápasu za stavu 1:0 pre Dallas, no hostia dvoma gólmi Jamesa Neala otočili výsledok.povedal pre nhl.com tréner "hviezd" Ken Hitchcock.