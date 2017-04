Video: Boston a Oklahoma dosiahli prvé víťazstvo v play-off NBA

Štvrťfinále play-off NBA - piatok (hrá sa na štyri víťazstvá)

Chicago - Boston 87:104 (15:33, 26:11, 22:32, 24:28)

Oklahoma City - Houston 115:113 (34:25, 31:33, 28:25, 22:30)

Utah - Los Angeles Clippers 106:111 (34:21, 24:28, 26:33, 22:29)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

NEW YORK 22. apríla (WebNoviny.sk) - Basketbalisti Bostonu a Oklahomy dosiahli v tohtoročnom play-off NBA prvé víťazstvá.Celtics ako najúspešnejší tím základnej časti Východnej konferencie cestovali do Chicaga s mankom už 0:2 na zápasy, v piatok však uspeli 104:87 vďaka kolektívnemu výkonu, keď malo mužstvo v celkovej štatistike 34 asistencií pri 41 nastrieľaných košoch z hry. Štvrtý duel série je na programe v nedeľu. "Necestovali sme sem dúfajúc v jedno víťazstvo. Prišli sme sem vyhrať oba zápasy," podotkol rozohrávač Avery Bradley.Ďalšie triple-double Russella Westbrooka prinieslo Oklahome proti Houstonu premiérové víťazstvo - 115:113, ktorým znížili v sérii na 1:2. Hviezdny rozohrávač dal v stredu 51 bodov a Thunder prehrali, zlízol si navyše kritiku za to, že priveľa strieľa. V piatok výrazne priložili ruku k dielu aj Taj Gibson (20 bodov), Andre Roberson a Victor Oladipo (po 12). "Musím viac veriť spoluhráčom počas celých 48 minút," uvedomuje si Westbrook, v treťom zápase série autor 32 bodov, 13 doskokov a 11 asistencií.Wade 18, J. Butler 14, R. Lopez 12 - Horford 18, Crowder a I. Thomas po 16Westbrook 32 (13 doskokov, 11 asistencií), T. Gibson 20, Oladipo a Roberson po 12 - Harden 44, L. Williams 22, R. Anderson 18Hayward 40, George Hill 26, Joe Johnson 15 - Paul 34 (10 asistencií), D. Jordan 17 (13 doskokov), Mbah a Moute po 15