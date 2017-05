Video: Bouchardová v trojsetovej bitke zdolala Šarapovovú, zápas trval takmer tri hodiny

Bouchardovej momenty frustrácie

Šarapovová si "sypala popol na hlavu"

MADRID 9. mája -, ale v Madride stop už v 2. kole. Ruská tenistka Maria Šarapovová to nebude mať jednoduché s návratom do absolútnej špičky po 15-mesačnej absencii na súťažných dvorcoch zavinenej porušením antidopingových pravidiel.Šarapovová v pondelok neskoro večer podľahla v 2. kole dvojhry na turnaji WTA v Madride Kanaďanke Eugenie Bouchardovej 5:7, 6:2, 4:6. V dramatickej koncovke od stavu 3:3 v treťom sete nasledovali tri brejky, ale dva na strane 23-ročnej Kanaďanky.V desiatom geme pri 4:5 na príjme Šarapovová sa síce dostala k dvom brejkbalom, ale nepremenila ich. Jej súperka o čosi neskôr zužitkovala druhý mečbal. Obe hráčky strávili na Dvorci Manola Santanu v španielskej metropole 2:53 h."Často som na rakete nemala ten správny rytmus. Boli tam momenty frustrácie, gemy ako na hojdačke, keď som cítila, že to môže byť oveľa lepšie. Celkovo si však myslím, že mám byť na čo hrdá. Zvládla som takmer trojhodinový mentálne náročný a fyzicky vypätý zápas. Zapamätám si tento zápas ako jeden z mojich najpamätnejších za ostatné roky," skonštatovala Bouchardová na webe WTA.Držiteľka kariérneho Grand Slamu, tridsiatnička Šarapovová, mala už od nedele v nohách trojsetový zápas s Mirjanou Lučičovou-Baroniovou v úvodnom kole. Na to sa však nevyhovárala."Mala som získať prvý set, v ktorom som bola vpredu o jeden brejk. Potom som zmenila vývoj, zlepšila hru, bola som agresívnejšia v hre zo základnej čiary. V treťom sete som však nevyužila možnosti, ktoré som mala. Som sklamaná," rekapitulovala Šarapovová.Napriek skorej rozlúčke s turnajom kategórie Premier Mandatory s takmer 6-miliónovou dotáciou na svojich víťazných ambíciách nič nemení. "Nerada prehrávam, nie som z toho šťastná, ale aj takéto náročné zápasy neúspešné na konci ma musia posunúť dopredu. Budem ďalej bojovať," dodala Šarapovová pred médiami po stretnutí.Šarapovová hrala v Madride na základe voľnej karty rovnako ako týždeň predtým v Stuttgarte. V tomto smere jej vyšli v ústrety aj organizátori v Ríme (15.- 21. 5.). Podľa Francúzskej tenisovej federácie (FFT) sa 16. mája sa dozvie, či bude mať "wild card" aj na parížsky grandslamový turnaj Roland Garros, na ktorom si vybojovala trofej v rokoch 2012 a 2014.