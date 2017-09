Video: Božský Karel Gott plánuje jedinečný koncert na Slovensku

Zlatý hlas z Prahy Karel Gott ohlasuje ďalšiu skvelú novinku pre svojich priaznivcov na Slovensku. V januári budúceho roku, presne 25. januára, chystá veľkolepý koncert na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave s názvom Karel Gott má koncert Pošli to dál!



Po úspešnom zvládnutí ťažkej choroby, príprave jeho muzikálu Čas ruží, návrate na koncertné pódiá, veľkolepej výstave o jeho živote, skvelom koncerte na Topfeste v Piešťanoch je tu to najlepšie, čo môžu jeho fanúšikovia dostať. Samostatný veľkolepý koncert plný zaujímavých hostí a prvotriedneho pódiového spracovania, aký si zaslúži najväčší hlas strednej Európy.







„Kto iný ako Karel Gott si zaslúži veľkolepý koncert so všetkým, čo k tomu patrí: prvotriedna svetelná technika, veľkolepé LED obrazovky a projekcie, ten najkvalitnejší zvuk, aký je momentálne možný, a najväčšia hala, aká je u nás k dispozícii - to všetko by sme radi namiešali s najväčšími hitmi maestra a jeho skvelými hosťami. A keďže pán Gott bude osobne pri tvorbe konceptu celého koncertu - myslím si, že to bude jeho najväčšia pódiová šou posledných rokov,“ uviedla pre médiá organizátorka koncertu Silvia Nemčovičová.



Exkluzivitu celému koncertu pridáva tiež skutočnosť, že v pláne momentálne nie sú žiadne veľké samostatné koncerty na Slovensku.



Karel Gott, 41-násobný držiteľ Zlatého slávika, vystúpi na bratislavskom koncerte v sprievode jeho dvornej skupiny Boom! Band a zaujímavých hostí, ktorí zatiaľ ostávajú prekvapením.







„Dlho som rozmýšľal nad tým, ako o januárovom koncerte v Bratislave povedať čo najväčšiemu počtu fanúšikov tak, aby som pri tom použil čo najmenej slov, a napadá mi jediné – pošli to dál,“ hovorí o koncerte Gott. Takže netradičný názov koncertu Karel Gott má koncert Pošli to dál mu dal samotný maestro. Možno ho inšpiroval názov Piesne Pošli to dál, s ktorou súťažil v roku 1966 na prvom ročníku Bratislavskej lýry.







Predpredaj vstupeniek na koncert Karla Gotta 25. januára 2018 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave sa začína už budúcu stredu 20. septembra iba v sieti Predpredaj.sk.



24hod.sk informoval PR manažér koncertu Ján Kakaščík.