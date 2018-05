VIDEO: Bratislava požiadala o okamžité zastavenie prác pod Mostom SNP

Na snímke stavba z drevenej konštrukcie pod Mostom SNP na petržalskej strane 12. mája 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. mája (TASR) – Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a starosta bratislavskej Petržalky Vladimír Bajan sa dohodli na štátnom stavebnom dohľade nad ostro kritizovanou výstavbou pod Mostom SNP. Primátor zároveň požiadal stavebníka – spoločnosť Zemegula o okamžité zastavenie prác. Informoval o tom na pondelkovom brífingu.Štátny stavebný dohľad je podľa Nesrovnala inštitút, ktorý je jediný schopný zistiť oficiálne, čo sa pod Mostom SNP deje.povedal primátor. Rozumie rozhorčeniu Bratislavčanov a ako tvrdí, sám ho aj zdieľa.podotkol Nesrovnal.V januári spoločnosť Zemegula podala žiadosť na petržalský stavebný úrad o odstránenie havarijného stavu schodiska a vstupného priestoru do veže UFO. Jej žiadosti úrad vyhovel. Hlavné mesto však podľa primátora žiadalo stavebníka o predloženie projektovej dokumentácie, no firma ho magistrátu nepredložila. Vo februári preto informovalo mesto pamiatkarov o tom, že pod Mostom SNP prebiehajú stavebné práce.Stavebník však podľa mesta neriešil len havarijný stav, ale pokračoval s ďalšími prácami.povedala hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad.Pod bratislavským Mostom SNP buduje firma Zemegula, ktorá prevádzkuje reštauráciu, vyhliadku UFO i pláž pri Dunaji, zrejme cyklistické a turistické centrum. Vyplýva to z materiálov k predĺženiu prenájmu pozemkov tejto firme, ktoré schvaľovalo v minulom i predminulom roku bratislavské mestské zastupiteľstvo. Proti prebiehajúcej stavbe sa však zdvihla vlna kritiky. Niektorí obyvatelia i aktivisti ju považujú za nelegálnu a nazývajú to privatizáciou mosta. Hlavným dôvodom žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy bol havarijný stav vstupných priestorov do vyhliadkovej veže UFO. Poslanci predĺženie nájmu do roku 2039 firme schválili.Hlavná architektka v stanovisku, ktoré sa dostalo aj do nájomnej zmluvy napísala, že celkový architektonický výraz dostavby musí byť minimalistickým zásahom do architektúry Mosta SNP. Riešenie musí kompozične rešpektovať hmotové a tvarové riešenie stavby mosta. Most SNP je pritom v procese vyhlásenia za národnú kultúrnu pamiatku. Platí teda naň rovnaká ochrana, akoby už bol vyhlásený za pamiatku.Firma Zemegula na otázky TASR doteraz nereagovala.