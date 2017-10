VIDEO: Bratislavské jazzové dni majú za sebou druhý deň

Na snímke americká speváčka Hailey Tucková počas 43. ročníka medzinárodného festivalu Bratislavské jazzové dni Slovenská sporiteľňa 2017 v Bratislave 20. októbra 2017. Foto: FOTO TASR - Dano Veselský Foto: FOTO TASR - Dano Veselský

Bratislava 22. októbra (TASR) – V bratislavskej Incheba Aréne kraľuje počas tohto víkendu špičkový jazz. Druhým dňom pokračoval v sobotu (21.10.) 43. ročník medzinárodného festivalu Bratislavské jazzové dni Slovenská sporiteľňa 2017. Predstavili sa formácia Vertigo, Amit Friedman Quintet z Izraela, britský Portico Quartet a headlinerom bola známa americká skupina Blood, Sweat & Tears.Úvod večera patril skupine Vertigo. Zvuk česko-slovenského sextetu je vďaka kreativite, improvizácii a sofistikovanej kompozícii prekvapivý a originálny, miestami zasahujúci až do oblasti súčasnej vážnej hudby. Kapela je na scéne od roku 2002, vydala šesť albumov, získala tri hudobné ceny a odohrala desiatky koncertov v zahraničí.Amit Friedman je izraelským hráčom na saxofón. Je zároveň aj popredným skladateľom, ktorý do klasického jazzu mieša vplyv hudby Blízkeho východu. Na medzinárodnej scéne prerazil ako člen formácie Avi Lebovich Orchestra. S vlastnou kapelou debutoval v roku 2012 s nahrávkou Sunrise, pričom pred rokom vydal druhý sólový album Long Way To Go.Portico Quartet je už desať rokov stálicou britského moderného jazzu. Do akustického jazzového zvuku kapely postupne pribúdali vplyvy elektroniky, súčasnej vážnej hudby, ambientu. Ich unikátnosť umocňoval aj nástroj hang drum. Portico Quartet vydal za sedem rokov - od roku 2006 - päť albumov. V roku 2015 sa skupina zredukovala na Portico, po necelých dvoch rokoch koketovania so synthpopom je z nej však opäť Portico Quartet.Finále druhého večera Bratislavských jazzových dní patrilo legendárnej americkej skupine Blood, Sweat & Tears, ktorá pred päťdesiatimi rokmi vymyslela a etablovala jazzrock. Vznikla v decembri 1967 v New Yorku. Už vo februári 1968 vydali debutovú platňu Child Is Father To The Man. Veľmi úspešná bola aj ich druhá LP platňa Blood, Sweat & Tears z decembra 1968, za ktorú získali cenu Grammy.Z nej pochádzajú aj hity Spinning Wheel a You've Made Me So Very Happy. Úspešné boli tiež piesne And When I Die (1969) a Hi-De-Ho (1970). Na svojom konte má zoskupenie dve desiatky albumov a kompilácií. Táto kapela bola známou aj tým, že sa v nej počas existencie vystriedalo viac ako sto muzikantov. Pri mikrofóne sa pritom za pol storočie vystriedala dovedna desiatka spevákov - tým aktuálnym je 41-ročný Bo Bice z Alabamy.Legendárna značka BS&P je dodnes obľúbenou na koncertných pódiách tak pre rockových, ako aj pre jazzových fanúšikov. Ich slovenská premiéra dopadla na výbornú, v Inchebe zazneli viaceré známe songy, slávne hity zaradila kapela na záver setlistu. Záver druhého večera si organizátori nevedeli lepšie predstaviť.uviedol pre TASR jeden z dvojice organizátorov džezákov - Peter Lipa.dodal Lipa.