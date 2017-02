VIDEO: Bratislavskí ortopédi predĺžujú končatiny novou metódou

Na snímke prednosta Ortopedickej kliniky Lekárskej fakulty UK a DFNsP Bratislava Milan Kokavec ukazuje Taylorov priestorový rám, ktorý slúži na predlžovanie končatín. V Bratislave 6. februára 2017. Foto: TASR - Andrej Galica Na snímke prednosta Ortopedickej kliniky Lekárskej fakulty UK a DFNsP Bratislava Milan Kokavec ukazuje Taylorov priestorový rám, ktorý slúži na predlžovanie končatín. V Bratislave 6. februára 2017. Foto: TASR - Andrej Galica

Na snímke prednosta Ortopedickej kliniky Lekárskej fakulty UK a DFNsP Bratislava Milan Kokavec ukazuje fungovanie magnetického teleskopického klinca, ktorý slúži na predlžovanie končatín. V Bratislave 6. februára 2017. Foto: TASR - Andrej Galica

Na snímke zľava prednosta Ortopedickej kliniky Lekárskej fakulty UK a DFNsP Bratislava Milan Kokavec a riaditeľ DFNsP Bratislava Ladislav Kužela. V Bratislave 6. februára 2017. Foto: TASR - Andrej Galica

Tlačová konferencia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Bratislava na tému Lekári DFNsP Bratislava predlžujú končatiny novou metódou. Na snímke zľava pacienti Patrícia Podmanecká a Marek Adamovič, ktorí sú liečení pomocou magnetického teleskopického klinca. V Bratislave 6. februára 2017. Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 6. februára (TASR) – Ortopédi z bratislavskej Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) vedia deťom predĺžiť končatiny novou metódou. Tzv. predlžovanie klincom už vykonali u dvoch pacientov. Novú metódu možno využiť na predĺženie predkolenia, stehennej či ramennej kosti u detí a adolescentov do 19 rokov. Korigujú sa ňou dĺžkové deformity od troch do ôsmich centimetrov.Oproti doteraz používaným externým fixátorom je pre pacientov jednoduchšia, odpadá aj riziko infekcií. "Vnútrodreňové predlžovanie končatín tzv. predlžovacím klincom je pre pacienta komfortné, bezpečné a umožňuje neinvazívne predlžovanie končatiny interakciou medzi vnútorným magnetom a vonkajším diaľkovým ovládaním," priblížil riaditeľ nemocnice Ladislav Kužela. Podľa jeho slov to staršie deti doma zvládnu samé.Zhruba týždeň po operácii si pacienti prikladaním magnetu dvakrát denne predlžujú končatinu po 0,5 milimetra. "Končatinu vieme predĺžiť presne podľa plánu – napríklad 52 milimetrov a nevznikne nám žiadna odchýlka. Naši pacienti vo veku 16 - 17 rokov si to vedia predĺžiť sami, stačí mať doma elektrinu," hovorí Milan Kokavec, prednosta Ortopedickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a DFNsP Bratislava.Novú metódu možno použiť na predĺženie všetkých kostí, do ktorých sa klinec zmestí. Najužší má priemer 8,5 milimetra, najmenšia dĺžka je 16 centimetrov. "V porovnaní s externými fixátormi je pre pacienta oveľa komfortnejší. Externý fixátor musia mať pacienti pripevnený na končatine v závislosti od dĺžky, o ktorú končatinu predlžujeme, niekoľko mesiacov až jeden rok a ak si to predstavíme pri každodenných aktivitách, napríklad pri hygiene, pociťuje pacient určitú nepohodu," povedal Kokavec.Za vznikom dĺžkových deformít u detí môžu byť vrodené skraty končatín, môžu tiež vzniknúť po prekonanom zápale, keď osteomyelitída v oblasti kĺbu poškodí rastovú platničku. "Tiež po úraze môže rastová platnička stratiť svoju funkciu, pri zle zhojenej zlomenine alebo sú to endokrinné príčiny," priblížil ďalšie dôvody Kokavec. Pri výbere liečby sa zohľadňuje viacero faktorov. Menšie deformity sa riešia konzervatívne kompenzačnými pomôckami, väčšie operatívne. Lekári vedia končatiny predlžovať aj skracovať.