VIDEO: Britský experimentátor Fink sa vráti do Bratislavy

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. augusta (TASR) - Resurgam, z latinčiny preložené ako 'znovu ožijem', je šiestym štúdiovým albumom britského hudobníka Finka. Fin Greenall, ako znie jeho celé meno, ohlásil v týchto dňoch plánované vydanie albumu spolu s úvodným singlom Cracks Appear, ktorý je už dostupný na všetkých streamovacích službách. Nové skladby aj prierez celej tvorby príde Fink predstaviť aj do Bratislavy. V rámci veľkého európskeho turné vystúpi 14. októbra v Majestic Music Clube.Slovenskí fanúšikovia Finkovu hudbu poznajú veľmi dobre. Za posledných pár rokov sa v Bratislave predstavil dokonca dvakrát – najprv na mestskom festivale BA City Beats po boku kapely James či speváka Johna Newmana v roku 2014 a následne aj počas európskeho turné, ktoré sprevádzalo vydanie jeho ostatného albumu Hard Believer v roku 2015.Anglický hudobník, momentálne žijúci v Berlíne, si získal medzinárodné uznanie ako DJ, producent, interpret, skladateľ filmovej hudby, ale aj spoluautor skladieb pre mená ako John Legend či Amy Winehouse. V rámci vlastnej tvorby je známy žánrovou pestrosťou, kombinovaním prvkov elektroniky, bluesu, folku, minimalistických orchestrálnych aranžmánov, ale hlavne pohlcujúcimi živými vystúpeniami, ktoré sú dotiahnuté do posledného detailu.Inšpiráciu pre názov nového albumu Resurgam našiel Fink v latinskom nápise v 900 rokov starom kostole v rodnom kraji Cornwall na juhozápade Anglicka. Citát dobre vystihuje filozofiu, ktorou sa neúnavný hudobný experimentátor riadi po celú kariéru.hovorí Fink, ktorého tvorba na štúdiovke Resurgam znie odvážnejšie ako kedykoľvek predtým. Možno aj preto, že okrem Finkových stálych hudobných kolegov s ním album nahrával aj priekopnícky producent Flood (PJ Harvey, U2, Foals, Warpaint).dodáva Fink.Resurgam vychádza 15. septembra na značke R'COUP'D, ktorú Fink vytvoril s podporou vydavateľstva Ninja Tune. S ikonickým anglickým labelom, zameraným prevažne na elektronickú hudbu, viažu Finka výborné vzťahy od čias, kedy mu vydali jeho debutový album Fresh Produce v roku 2000. Úvodným singlom zo šiestej štúdiovky je skladba Cracks Appear, ktorá je už dostupná na všetkých streamovacích službách. Čoskoro by k nej malo byť zverejnené aj video.Vstupenky na bratislavský koncert 14. októbra v MMC sú dostupné v sieti Predpredaj.sk. TASR informoval Alexander Čerevka, PR manažér koncertu.