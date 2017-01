VIDEO: Budaj trikrát inkasoval, poslednému gólu sa len prizeral

Brankár Peter Budaj z Los Angeles Kings. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NHL - výsledky:

Columbus - Carolina 3:2,

Winnipeg - St. Louis 5:3,

Montreal - Buffalo 2:3,

New York Islanders - Los Angeles 4:2,

Philadelphia - New Jersey 1:4,

Toronto - Ottawa 2:3 pp a sn,

Arizona - Tampa Bay 5:3,

Dallas - Washington 3:4 pp,

Minnesota - Anaheim 5:3,

Calgary - Edmonton 3:7,

San Jose - Colorado 2:2 v III. tretine

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 22. januára (TASR) - Hokejisti Los Angeles Kings prehrali v zámorskej NHL na ľade New Yorku Islanders 2:4. Slovenský brankár hostí Peter Budaj inkasoval z 35 striel trikrát, posledný gól padol do prázdnej bránky pri power play Kings. Kalifornčanom sa nedarí, keď prehrali tretí duel za sebou, celkovo štvrtý z predchádzajúcich šiestich.