Video: Bujaré oslavy Ovečkina vo fontáne, zo Stanleyho pohára pil šampanské a vzal ho do postele

WASHINGTON 10. júna (WebNoviny.sk) - V honosnej reštaurácii Café Milano s prominentmi Ivankou Trumpovou či jej manželom Jaredom Kushnerom, na bejzbalovom štadióne Nationals Park, ale aj vo fontánach v meste s obyčajnými ľuďmi oslavovali hokejisti Washingtonu víťazstvo v Stanleyho pohári. Hlavnou postavou bol ruský útočník a zároveň kapitán tímu Alexander Ovečkin.Všade, kde sa muž s prezývkami Alexander Veľký či Ruská mašina objavil s pohárom nad hlavou, ozval sa uznanlivý potlesk prítomných a blýskali sa fotoaparáty mobilných telefónov. Organizátori prvého sobotňajšieho bejzbalového súboja Washington Nationals - San Fransciso Giants (7:5) prenechali právo prvého nadhodu práve Ovečkinovi a vôbec neprekážalo, že netrafil vymedzené územie, kde stál Max Scherzer.

Alex sa s pohárom nechce rozlúčiť



Podarilo sa mu to až na druhý pokus. Na jeho ospravedlnenie Američania dodávajú, že vtedy už mal za sebou 36 hodín osláv a jeho reč nebola vždy súvislá. "Prílišné vzrušenie a prílišná sila. Odviedol som však dobrú prácu," zavtipkoval si na svoj účet Ovečkin, oblečený v bielom drese tímu Nationals s osmičkou na chrbte, na webe NHL. "Rozhodne na tom potrebuje popracovať," krátko komentoval tréner víťazov Stanleyho pohára Barry Trotz.







Neskôr sa množstvo obyvateľov Washingtonu na sociálnych sieťach pochválilo zábermi Ovečkina a jeho spoluhráčov, ako sa kúpu vo fontánach a vyzývajú ľudí, aby sa k nim pripojili.



Ruské médiá zasa zachytili svojho hrdinu ako pije šampanské zo Stanley Cupu v polohe dolu hlavou zachytený na pleciach spoluhráčov, resp, píšu o tom, že 32-ročný kanonier si priviezol vzácny 16 kg vážiaci strieborný pohár domov a dokonca si ho vzal aj v noci do postele. "Alex sa jednoducho s pohárom nechce rozlúčiť. Netreba sa čudovať, veď je to trofej, za ktorou sa pachtil celú kariéru," napísal Sport-Express.

Druhý ruský hokejista s Conn Smythe Trophy



Ovečkin sa v 24 zápasoch vyraďovacej fázy bojov o Stanley Cup prezentoval 27 bodmi za 15 gólov a 12 asistencií, vo finálovej sérii nazbieral 5 bodov (3+2). Rodák z Moskvy bol aj najlepším kanonierom vyraďovacej fázy o jeden zásah pred Markom Scheifelem z Winnipegu. V produktivite play-off obsadil druhé miesto za spoluhráčom Jevgenijom Kuznecovom s mankom 5 bodov.



Zároveň sa stal iba druhým ruským hokejistom, ktorý si prevzal Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play-off. Predtým to dokázal Jevgenij Malkin z Pittsburghu v roku 2009. "Ovie" je aj prvý Rus a iba tretí Európan, ktorý ako kapitán doviedol svoj tím k Stanleyho poháru.