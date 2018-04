VIDEO: Čambalovi nevyšiel zápas na MMA podujatí ACB 84 v Bratislave

Na snímke slovenský profesionálny MMA zápasník Roland Čambal v zápase s Juhokórejčanom Jae Young Kimom na podujatí ACB 84 v Bratislave 7. apríla 2018 v Bratislave. Foto: TASR - ACB Foto: TASR - ACB

Bratislava 8. apríla (TASR) - Slovenský profesionálny MMA zápasník Roland Čambal prehral v sobotu na podujatí ACB 84 v Bratislave s Juhokórejčanom Jae Young Kimom v prvom kole KO. Čambal bol jediným Slovákom v 12-zápasovom programe po tom, čo zo zdravotných dôvodov nemohli zasiahnuť do bojov Attila Végh ani Ľudovít Klein.Hlavný predzápas, vypísaný na tri kolá po päť minút v strednej váhe (do 84 kg), sa od začiatku vyvíjal v neprospech 33-ročného Čambala. Skúsený Kim hneď v prvej minúte trafil ľavý hák, ktorý otriasol slovenským bojovníkom. Juhokórejčan, vedomý si výhody, následne strhol Čambala na zem, kde po pár desiatkach sekúnd dokonal dielo a tvrdými údermi prinútil ringového arbitra ukončiť duel.uviedol pre TASR zástupca RSC Gymu Nové Zámky, ktorý popri zápasení vykonáva aj prácu rozhodcu.dodal Čambal, ktorý popri 12 víťazstvách zaznamenal šiestu prehru v kariére. Kim si svoju bilanciu vylepšil na 24 víťazstiev z 36 zápasov.V hlavnom zápase podujatia na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu zvíťazil Rus Arbi Agujev, ktorý vo welterovej váhe (do 77 kg) zdolal jednomyseľným verdiktom rozhodcov amerického veterána organizácie UFC Nah-Shona Burrella. Španiel Daniel Toledo, s ktorým si mal pôvodne zmerať sily Végh, zdolal v poloťažkej hmotnostnej kategórii (do 93 kg) Chorváta Stjepana Bekavaca technickým KO v 1. kole.