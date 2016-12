VIDEO: Časté pitie môže prerásť do závislosti

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. decembra (TASR) – Bratislavské Centrum pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) rozširuje svoje služby. Ambulantne a vo vysunutom pracovisku bude poskytovať odborné konzultácie ľuďom so sklonom ku škodlivému užívaniu alkoholu. Takíto ľudia ešte nie sú závislými, no majú nábeh sa nimi stať. Od závislých sa napríklad líšia tým, že nemajú abstinenčné príznaky. Alkoholu sa však vzdávajú ťažko."Služby sú určené pre tých, ktorí by mali obmedziť alkohol pre svoj zdravotný stav, no nedarí sa im dočasne alebo dlhodobejšie abstinovať," povedal dnes na tlačovej konferencii Ľubomír Okruhlica, šéf bratislavského CPLDZ. Využiť to podľa neho môžu ženy, ktorým sa pre záľubu v pití nedarí otehotnieť. Tiež pacienti s ochorením žalúdka, dvanástnika, inými zažívacími ťažkosťami a vysokým krvným tlakom. "Nech sa nám ozvú ľudia, ktorým lekár vzhľadom na zdravotný stav neodporučil piť alkohol, napriek tomu sa ho nevedia vzdať," uviedol Okruhlica. Týka sa to podľa neho aj ľudí s osobnými problémami či ťažkosťami v práci s následným nutkaním viac piť.Konzultácie bude CPLDZ poskytovať od februára budúceho roka v ambulancii na Jaskovom rade 159 v piatok vo vyhradenom čase. Objednať na ne sa však dá už teraz, a to telefonicky na čísle 0917 606 188. "Možno prísť z vlastnej iniciatívy, netreba mať odporúčanie od lekára či špecialistu," povedala Tatiana Magová z CPLDZ. Služby budú bezplatné. V ambulancii bude lekár a sestrička, pri pravidelných konzultáciách s klientom príde aj psychológ.V CPLDZ sa ročne lieči asi 3000 ľudí, z toho závislých na alkohole je asi 300 z nich. Problém s pitím má však podľa Okruhlicu asi polovica pacientov.