VIDEO: Česi na Slovensku: Prvé kolo volieb vyhrá Miloš Zeman

Na snímke volič vhladzuje obálku do volebnej urny počas prvého volebného kola v prezidentských voľbách Českej republiky v budove Veľvyslanectva Českej republiky v Bratislave 12. januára 2018.

Bratislava 12. januára (TASR) - Česi, ktorí si svojho prezidenta volili v piatok v Bratislave, predpokladajú, že najviac hlasov v prvom kole českých prezidentských volieb získa Miloš Zeman. Dúfajú však v druhé kolo.povedal Miroslav, ktorý na Slovensko prišiel navštíviť svoju rodinu.Hudobný skladateľ Ivan, ktorý je na Slovensku pracovne, odpovedal na otázku TASR, ktorí kandidáti majú najväčšiu šancu na úspech v prvom kole prezidentských volieb:Dúfa však, že prvé kolo nebude rozhodujúce, lebo sa v zahraničí už ďalej nechce hanbiť.vyhlásil.Anna, ktorá pracuje v technologickej firme a na Slovensko ju zaviedli pracovné povinnosti, si rovnako myslí, že víťazom prvého kola volieb bude Zeman. Dúfa však v druhé kolo, v ktorom by podľa nej protikandidátom Zemana mohol byť Jiří Drahoš.Volebnú miestnosť v Bratislave v piatok o 14.00 h slávnostne otvoril pre voličov Pavel Sladký, zástupca českej veľvyslankyne na Slovensku, ktorý pre TASR povedal, že zapísaných v zvláštnom zozname na veľvyslanectve je 510 voličov. Reálny počet ľudí, ktorí sa na prezidentských voľbách zúčastnia je však podľa neho ťažké odhadnúť, pretože mnohí môžu prísť na základe voličského preukazu.Hlas svojmu favoritovi na post prezidenta ako prvá odovzdala Livia Klausová, veľvyslankyňa ČR na Slovensku.Česi, ktorí žijú na Slovensku, prípadne sa tu v čase prezidentských volieb nachádzajú, majú možnosť splniť si svoju občiansku povinnosť v priestoroch Veľvyslanectva Českej republiky na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Z deviatich kandidátov si voliči môžu vyberať v piatok do 22.00 h a v sobotu od 08.00 h do 14.00 h.Voľba prezidenta ČR je priama a dvojkolová. Prípadné druhé kolo sa uskutoční v dňoch 26. a 27. januára.