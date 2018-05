Video: Česko na MS v hokeji 2018 strelilo Rusom prvé góly a vyhralo, v predĺžení rozhodol Pastrňák

MS v hokeji 2018 (A-skupina)

Kodaň





Česko - Rusko 4:3 po predĺžení (2:1, 1:2, 0:0 - 1:0)

Góly: 15. Krejčí (Jaškin, Gudas), 19. Jaškin (Pastrňák, Krejčí), 25. Pastrňák (Krejčí), 64. Pastrňák (Krejčí, Hronek) - 2. Nesterov (Barabanov, Kablukov), 22. M. Grigorenko (Bučnevič, Anisimov), 26. Barabanov (Zajcev, Šalunov)

Vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Iverson (Kan.), Ohlund (Švéd.) - J. Davis (USA), Vanoosten (Kan), 12 490 divákov Tabuľka A-skupiny:

1. Švédsko 4 4 0 0 0 19:2 12

2. Rusko 4 3 0 1 0 23:4 10

3. Švajčiarsko 4 2 1 1 0 14:9 9

4. Slovensko 4 2 0 1 1 9:8 7

5. Česko 4 0 3 0 1 14:12 6

6. Francúzsko 4 1 0 0 3 7:16 3

7. Rakúsko 4 0 0 1 3 4:21 1

8. Bielorusko 4 0 0 0 4 4:22 0

KODAŇ 10. mája - Českí hokejisti zvíťazili nad hráčmi Ruska 4:3 po predĺžení v štvrtkovom stretnutí v Kodani v základnej A-skupine na 82. majstrovstvách sveta v Dánsku.Česi si na turnaji pripísali už tretie víťazstvo v nadstavenom čase, v tabuľke im so ziskom šiestich bodov patrí 5. miesto. "Zborná" prehrala prvé stretnutie na šampionáte. V tabuľke zostáva na 2. mieste s 10 bodmi, keď nevyužila šancu dotiahnuť sa v tabuľke na vedúcich ŠvédovÚvod stretnutia patril Rusom, keď sa už v 2. min presadil Nikita Nesterov. Gól pomohol paradoxne Čechom, ktorí prevzali aktivitu a odmenou im bol vyrovnávajúci gól v 15. min z hokejky Davida Krejčího. Ešte do prvej prestávky stihol poslať Čechov do vedenia v 19. min Dmitrij Jaškin. Začiatok druhej tretiny priniesol gólovú prestrelku. V 22. min vyrovnal za "zbornú" Michail Grigorenko, ale v 25. min opäť naklonil misky váh na českú stranu David Pastrňák.Rusi sa nedali zaskočiť a v 26. min Alexander Barabanov dorovnal skóre na priebežných 3:3. Strelci oboch mužstiev sa následne na dlhé minúty odmlčali. O víťazovi stretnutia sa nakoniec rozhodlo až v predĺžení, v ktorom sa presadil David Pastrňák.Šikovne spoza bránky napálil puk do jedného z ruských hráčov, odkiaľ sa odrazil za bránkovú čiaru. Posila zo zámorského Bostonu Bruins si v zápase pripísala 3 body za dva góly a asistenciu, jeho spoluhráč z NHL David Krejčí prispel gólom a troma asistenciami.Čechov čaká ďalší duel v piatok o 20.15 h proti Bielorusku, Rusi sa stretnú v sobotu o 20.15 h so Švajčiarskom.