VIDEO: Český muzikálový spevák Daniel Hůlka oslavuje 50. narodeniny

Na snímke český herec a spevák Daniel Hůlka počas rozhovoru pre Tlačovú agentúru SR v rámci multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky v Bratislave 4. decembra 2016. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. júna (TASR) – Známy český muzikálový a operný spevák Daniel Hůlka oslavuje v piatok 1. júna abrahámoviny.Pražský rodák sa narodil 1. júna 1968. Začínal ako žiak na klavíri a flaute. Od hudby však prešiel k športu, hral volejbal. Absolvoval gymnázium, kde založil svoju prvú kapelu. Keď zo zdravotných dôvodov musel s volejbalom prestať, vrátil sa k hudbe, začal chodiť do speváckeho zboru a vyštudoval operný spev na Pražskom štátnom konzervatóriu.Jeho prvou postavou v opere bol Krušina v Predanej neveste. Opere sa venoval až do leta 1995, kedy bol na základe konkurzu vybraný na hlavnú úlohu v muzikáli Dracula, ktorý mal premiéru 13. októbra 1995. Po Draculovi sa vrátil do opery, hral v Stavovskom divadle Dona Giovanniho. Neskôr nastúpil na jednu sezónu ako sólista do opery Národného divadla.Hral a hrá v desiatke muzikálov Monte Cristo, Excalibur, Bedári, The Angels, Obraz Doriana Graya, Jekyll & Hade, Kat Madlář, Baron Prášil, Kleopatra, najnovším je Sibyla, kráľovná zo Sáby. Neobišiel ho ani film, zahral si Brambasa v rozprávke Z pekla štěstí a Z pekla štěstí 2.V roku 1997 vydal debutový album Daniel Hůlka, v roku 1999 druhý album Živé obrazy, v roku 2000 album tretí Rozhovor a v máji 2004 zatiaľ ostatný, štvrtý štúdiový album Dílem já. Za rok 1998 získal Českého zlatého slávika. Od obnovenia ankety v Čechách od roku 1996 bol prvým, kto prerušil vedúce postavenie Karla Gotta. Patria mu aj štyri strieborné ocenenia za roky 1997, 1999, 2000 a 2001 a bronzový slávik za rok 2002.V roku 2015 vyšla kniha Daniel Hůlka: Diagnóza Blíženec z pera Miroslavy Besserovej, netradičná biografia, v ktorej formou otázok a odpovedí približuje osobnosť tohto populárneho speváka a herca.Na Pražskom hrade si 28. októbra 2016 z rúk prezidenta Miloša Zemana prevzal vyznamenanie Českej republiky, medailu I. stupňa Za zásluhy o štát v oblasti umenia. V pražskom Forum Karlín usporiadal 9. decembra 2016 galakoncert Daniel Hůlka 25 let, ktorým oslávil 25 rokov účinkovania na hudobnej scéne.hovorí jubilant k speváckej dráhe.