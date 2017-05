Video: Český umelec Kazma odhaľuje manipulácie v reality šou. Celé Česko nechal niekoľko dní v omyle.

Falošní súťažiaci, falošný byt aj falošné jedlo. Až dnes ale vyšlo najavo, že muža do súťaže nasadil zabávač Kazma Kazmitch, ktorý ho celý čas sledoval systémom skrytých kamier a do ucha mu šepkal inštrukcie aj to, čo má hovoriť. Dokonca ani jedlo nevaril súťažiaci sám, Kazmův štáb mu ho už hotové podsúval falošnú rúrou.

Karel Ondrka sa v relácii Prostřeno! objavil koncom marca 2017. Diváci vtedy žasli, keď sa výstredné súťažiaci predstavil ako muž s permanentnou erekciou, záľubou v starších ženách a sado mäso praktikách.

Dokonca tvrdil, že spí v rakve, a doma choval sliepku. IT technik s Tourettovým syndrómom na obrazovke kvôli svojmu ochoreniu stále vykrikoval sprosté slová a udivoval okolia výbuchy hnevu.

So škandalóznym odhalením prišiel Kazma až teraz. Vo svojom novom polhodinovom relácii vysvetľuje, ako všetko pri natáčaní prebiehalo. Karol je jeho kamarátom a na účely natáčanie ho premenili v čudáka, aby mal šancu uspieť pri konkurze. Zároveň súťažiaci predstieral Tourettov syndróm, ktorý sa u ľudí obyčajne prejavuje nekontrolovateľnými trhanými pohybmi a vykrikovaním sprostých slov.

Ukážka z pôvodneho dielu Prostřeno!