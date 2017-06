VIDEO: ČESMAD: Neprekáža nám minimálna mzda, ale byrokracia

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. júna (TASR) – Samotné dorovnávanie minimálnej mzdy pre vodičov, ktorí jazdia do Rakúska, Nemecka či Francúzska, nie je podľa Združenia cestných dopravcov Česmad Slovakia až takým problémom. Dopravcom však podľa prezidenta združenia Pavla Jančoviča prekážajú okolnosti, ktoré sú s tým spojené.zdôraznil Jančovič na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave.Priblížil to na príklade Rakúska, ktoré po Nemecku a Francúzsku rozšírilo pôsobnosť svojho zákona o minimálnej mzde od januára 2017 aj na dopravcov, ktorí do krajiny privážajú tovar alebo zabezpečujú osobnú dopravu. Napríklad, dopravné spoločnosti musia vypĺňať trojstranový elektronický formulár pre vodičov, ktorí idú do Rakúska.opísal Jančovič.Súčasne musia mať so sebou vodiči formulár o poistení zo sociálnej poisťovne a zároveň musia dopravcovia poskytovať vodičom podmienky, ktoré vyplývajú z kolektívnych zmlúv platiacich v Rakúsku pre oblasť dopravy. V súčasnosti však v krajine fungujú štyri takéto kolektívne zmluvy.dodal Jančovič. Okrem iného je pri každej kolektívnej zmluve aj rôzna výška hodinovej minimálnej mzdy.uviedol rakúsky expert z poradenskej spoločnosti Grant Thornton Slovensko Wilfried Serles.Dopravcom zároveň prekáža, že sa pri posudzovaní minimálnej mzdy v Rakúsku neberú do úvahy cestovné náhrady, teda takzvané "diéty", ktoré slovenskí dopravcovia vodičom vyplácajú.uviedol Jančovič.Napríklad, vo Francúzsku ešte musia mať okrem iného podľa jeho slov dopravcovia aj svojho zástupcu v krajine na konkrétnej adrese a telefónnom čísle, ktorý môže kedykoľvek poskytnúť informácie francúzskym úradom, keď to budú potrebovať.konštatoval šéf združenia Česmad Slovakia.Najnovšie pritom Nemecko prišlo podľa združenia so zákazom odpočinku pre vodičov vo vozidle.dodal Jančovič. Nevie si predstaviť situáciu, ako si vodič privolá taxík na parkovisko kamiónov, aby ho odviezol k ubytovaniu a ešte, kým voľnú izbu vôbec nájde. Následne, keď sa bude vracať, bude sa strachovať, či tam nájde kamión alebo tovar, ktorý v kamióne viezol.doplnil Jančovič.Aj najnovší návrh Európskej komisie (EK), takzvaný cestný balík, ktorý sa problematikou zaoberá, je podľa združenia neprijateľný. EK mala podľa Česmadu za cieľ touto úpravou bojovať so schránkovými firmami a s tzv. nomádskymi vodičmi, ale