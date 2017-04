Video: Chárov Boston odvrátil prvý mečbal Ottawy, Washington získal výhodu

Hrdinom sa stal Kuraly

Marinčin odohral takmer štrnásť minút

Štvrťfinále play-off NHL - piatok (na štyri víťazstvá):

Ottawa - Boston 2:3 po dvojnásobnom predĺžení (1:0, 1:2, 0:0 - 0:0, 0:1)

Washington - Toronto 2:1 po predĺžení (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

OTTAWA 22. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti Bostonu v piatkovom piatom stretnutí štvrťfinále play-off Východnej konferencie zvíťazili 3:2 po dvojnásobnom predĺžení na ľade Ottawy a zostali v hre o postup do ďalšieho kola, znížili stav série na 2:3.Zdeno Chára za Bruins odohral 36:46 min, Peter Cehlárik v zostave chýbal. Ottawa bude mať druhú šancu na štvrté víťazstvo v sérii v sobotu na ľade Bostonu.Hrdinom merania síl sa stal útočník Sean Kuraly, ktorý strelil dva góly vrátane víťazného v nadstavenom čase. Za hostí skóroval aj David Pastrňák. Okrem nich poslal puk do siete Senators aj Noel Acciari, ale jeho zásah v presilovke rozhodcovia neuznali pre nedovolené bránenie brankárovi domácich. Gólman hostí Tuukka Rask si pripísal 41 úspešných zákrokov. Úspešnými strelcami domáceho tímu boli Mark Stone a Jean-Gabriel Pageau. Craig Anderson chytil 36 streleckých pokusov Bruins.Hráči domácich Senators začali lepšie a ujali sa vedenia 2:0. V 29. minúte Bruins znížili, Brad Marchand vzal puk za bránku Ottawy, prihral Davidovi Pastrňákovi a český útočník sa nepomýlil. Skóre vyrovnal Sean Kuraly svojim premiérovým gólom v NHL. K predĺženiu vôbec nemuselo prísť, v posledných piatich minútach základného hracieho času hrali Bostončania takmer štyri minúty v oslabení, ale hokejisti tímu z hlavného mesta Kanady to nezužitkovali; vyprodukovali iba dve strely.Aj v druhom piatkovom súboji sa išlo do predĺženia. Uspeli v ňom hráči domáceho Washingtonu, ktorí zdolali Toronto 2:1 a v sérii vedú 3:2. Víťazný gól duelu zaznamenal Justin Williams, ktorý zužitkoval prihrávku Jevgenija Kuznecova a prekonal Frederika Andersona. "Moji spoluhráči odviedli skvelú prácu, keď pre mňa vybojovali puk," pochvalne sa na ich adresu vyjadril Williams. Capitals sa ujali vedenia v 19. minúte presilovkovým gólom Oshieho, v čase 26:00 min vyrovnala mladá hviezda Toronta Auston Mathhews.Početnej výhode Washingtonu predchádzal zákrok Nazema Kadriho, torontský útočník diskutabilným "hipcheckom" zrazil kapitána domáceho tímu Alexa Ovečkina. Ten musel odísť do šatne a Kadri zase na trestnú lavicu za podrazenie. "Videl som ho ako vedie puk, a tak som sa ho snažil zasiahnuť. Nie je to tak, že by som mu nastavil koleno alebo dal ramená vyššie. Stalo sa to veľmi rýchlo. Z toho, čo som videl, som si myslel, že bude v poriadku," povedal o svojom zákroku Kadri.Ovečkinovi, ktorý sa neskôr do zápasu vrátil, sa zákrok nepáčil a spolu so spoluhráčmi to dal centrovi Maple Leafs pocítiť. Toronto takto získalo jednu presilovú hru, keď obranca Washingtonu Matt Niskanen vzal hokejku do oboch rúk a sekol Kanaďana s libanonskými koreňmi do zadnej časti nohy. Javorové listy ju však nedokázali pretaviť na gól, ani žiadnu inú početnú výhodu.Slovenský obranca Martin Marinčin nastúpil v tretej obrannej dvojici Toronta a odohral takmer štrnásť minút. Ďalší zápas jeho tímu je na programe v nedeľu, Maple Leafs musia zvíťaziť. "Stále veríme, že máme šancu vyhrať. A to je presne to, čo sa chystáme urobiť," oznámil tréner kanadského celku Mike Babcock.12. Mark Stone (Hoffman, Brassard), 21. Pageau (Stalberg, Burrows) - 29. Pastrňák (Marchand, Bergeron), 38. Kuraly (Backes, Morrow), 91. Kuraly (Backes, McAvoy)Zdeno Chára (Boston) odohral 36:46 min, 9 hitov19. Oshie (Bäckström, Shattenkirk), 62. J. Williams (Kuznecov, Johansson) - 27. Matthews (W. Nylander, Hyman)Martin Marinčin (Toronto) odohral 13:56 min, 1 hitViac k témam: Boston Bruins