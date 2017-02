VIDEO: Chinaski zverejnili prvý singel z nového albumu

skupina Chinaski. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. februára (TASR) – Chinaski, jedna z najúspešnejších českých skupín, vydávajú na jar nový album. Nahrávku, ktorá vzniká v niekoľkých štúdiách na rôznych miestach na svete, predznamenáva pilotný singel Není nám do pláče.priznáva frontman kapely Michal Malátný a dodáva, že pesnička, v ktorej cituje doterajšie najväčšie hity kapely, dodá názov aj celému albumu.Skladbu Není nám do pláče vybral ako úvodnú pieseň albumu hlavný producent Greg Haver, ktorý stojí aj za mimoriadne úspešným ostatným albumom skupiny s názvom Rockfield. Ten kapele priniesol tri veľké rádiové hity, niekoľko ocenení vrátane Anděla v kategórii Skupina roka. Muzikanti s Haverom už od minulého roku trávili čas nahrávaním a skladaním v Austrálii, kde vznikla aj skladba Není nám do pláče, londýnskych Dean Street Studios alebo aktuálne na Novom Zélande.doplňuje Malátný s tým, že tentoraz do tímu zobrali aj ďalšieho producenta Stefana Skarbeka, s ktorým sa na jeseň vybrali nahrávať do kalifornskej púšte.Chinaski bez publicity na záver minulého roka spustili webovú stránku neninamdoplace.cz. Inšpirovala ich k tomu pozitívna atmosféra nových pesničiek na albume.hovorí gitarista František Táborský a dodáva:Zatiaľ ostatný album Chinaski nazvaný Rockfield, ktorý vydali pred dvomi rokmi, sa hneď po vydaní stal platinovým a najpredávanejším v Českej republike. Úspešné boli aj single z albumu Víno, Každý ráno či Slovenský klín, ktoré sa stali dlhodobo najhranejšími pesničkami českých rádií. Za album, ktorý vyšiel aj na vinylovej platni, kapela získala tri nominácie na české ceny Anděl a zo slávnostného ceremoniálu si odniesla sošku za Najlepšiu skupinu.Chinaski zároveň spúšťajú predpredaj jesenného českého turné, ktoré začnú 24. októbra v Ostrave a skončia 16. novembra v pražskej O2 aréne. Medzitým kapela postupne dorazí do Brna, Hradce Králové, Českých Budějovic, Zlína, Jihlavy a Liberca. Skupina už na jeseň minulého roka avizovala, že až do začiatku turné nebude koncertovať a nevystúpi ani na letných festivaloch.TASR informoval PR manažér Roman Helcl zo spoločnosti BrainZone.