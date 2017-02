VIDEO: DAC chce hrať vo finále Slovnaft Cup-u, s prípravou spokojnosť

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Káder DAC Dunajská Streda pre jar 2016/17:



brankári: Slávik, Száraz, Tofiloski

obrancovia: Szépe, Huk, Michalík, Kwin, Pagáč, Živkovič, Davis, Šatka, Kocsis, Zs. Németh, J. Kosorín

stredopoliari: Ljubičič, Pačinda, Ľupták, Sarr, Vida, Simon Pambou, Brašeň, Štepanovský, Kontár, Aluku

útočníci: Almási, Mészáros, Černák, Šafranko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dunajská Streda 15. februára (TASR) - Slovenský futbalový klub FC DAC Dunajská Streda túži v jarnej časti sezóny 2016/17 postúpiť do finále Slovnaft Cupu. O pripravenosti mužstva po zimnej prestávke na jarnú časť Fortuna ligy informovali médiá v stredu na tlačovej konferencii prezident klubu Tibor Végh, tréner Csaba László a kapitán mužstva Marin Ljubičič.Podľa prezidenta sa v klubu sa udiali veľké zmeny, hlavne v infraštruktúre. Do konca jesene sa podarilo postaviť dve tribúny nového štadióna a na akadémii je už teraz k dispozícii šesť ihrísk.vysvetlil ciele klubu prezident Végh.Tréner Csaba László hodlá integrovať mladých hráčov do A-mužstva a vyhrať čo najviac zápasov. Porozprával aj o zmenách v kádri a zhodnotil zimnú prípravu, kde sa DAC konfrontoval s kvalitnými súpermi.Novým kapitánom mužstva sa stal Marin Ljubičič, ktorý tak aj v ďalších rokoch zostane v Dunajskej Strede. "Máme za sebou dobrú prípravu, v Turecku sme zažili výborné sústredenie, počas ktorého sme hrali proti silným súperom. Do mužstva prišli noví hráči, ktorým chceme pomôcť, aby sa rýchlo adaptovali a zažili s nami čo najviac výhier.Ľubomír Šatka (Newcastle United, hosťovanie), Pavol Šafranko (Tatran Prešov), Benjamin Száraz, Jakub Kosorín (obaja FK Senica), Esmerald Aluku (FC Lapraka)Ákos Szarka (Diósgyőr), Róbert Polievka (Podbrezová), Vareijs Šabala (Club Bruggy, ukonč. hosťovania)