VIDEO: Daňov prvý gól v sezóne, Tatar s asistenciou, Halák striedal

Na archívnej snímke vľavo slovenský útočník Winnipegu Marko Daňo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky NHL:



Vegas - Toronto 6:3, Anaheim - Arizona 5:2, Columbus - Tampa Bay 0:5, Detroit - Pittsburgh 4:1 /TATAR za domácich 0+1/, Edmonton - Winnipeg 0:5 /DAŇO za hostí 1+0/, Colorado - New York Islanders 6:1 /HALÁK za hostí chytal do 41. minúty, inkasoval 5 gólov z 35 striel/, Dallas - San Jose 6:0, Calgary - Chicago 4:3 pp

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 1. januára (TASR) - Slovenský hokejista Marko Daňo sa v noci na pondelok vrátil do zostavy Winnipegu a v silvestrovskom zápase NHL na ľade Edmontonu strelil svoj premiérový gól v sezóne. Dvadsaťtriročný útočník otvoril skóre stretnutia už v 3. minúte a nasmeroval tak Jets k suverénnemu víťazstvu 5:0. V drese Oilers sa predstavil jeho krajan Andrej Sekera.Zo Slovákov bodoval aj Tomáš Tatar, ktorý asistenciou prispel k triumfu Detroitu 4:1 nad Pittsburghom. V akcii bol brankár Jaroslav Halák, ktorého New York Islanders si odniesol z ľadu Colorada výprask 1:6. Halák odchytal prvé dve tretiny, inkasoval päť gólov z 35 striel, pred treťou tretinou ho vystriedal v bránke Nemec Thomas Greiss.Toronto s obrancom Martinom Marinčinom prehralo na ľade nováčika Las Vegas 3:6. Hlavnou postavou duelu bol švédsky útočník William Karlsson, ktorý strelil premiérový hetrik v histórii Golden Knights a pridal k nemu aj jednu asistenciu. Chicago so slovenským útočníkom Richardom Pánikom prehralo v Calgary 3:4 po predĺžení.