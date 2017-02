Video: Depeche Mode predstavili nový singel Where’s The Revolution

Depeche Mode podporí vydanie albumu rozsiahlym svetovým turné, kde dajú novým i celoživotným fanúšikom ďalšiu šancu zažiť legendárne živé vystúpenie kapely.

BRATISLAVA 3. februára - Ikonická, multiplatinová kapela Depeche Mode vydá v piatok 3. februára 2017 nový singel Where’s The Revolution. Skladba, ktorú kapela sľúbila fanúšikom už počas tlačovej konferencie na jeseň v Miláne, je prvou novou nahrávkou kapely za posledné štyri roky a prvou ukážkou z ich nadchádzajúceho štrnásteho štúdiového albumu Spirit, ktorý vyjde 17. marca 2017.



Spirit je prvou nahrávkou, na ktorej Depeche Mode spolupracovali s producentom Jamesom Fordom zo Simian Mobile Disco (Foals, Florence & The Machine, Arctic Monkeys), a stane sa tak nasledovníkom mega úspešného albumu Delta Machine z roku 2013, ktorý debutoval na 1. priečkach hitparád v dvanástich krajinách. Album už stihol nazbierať pozitívne ohlasy u kritiky, napr. Q Magazine označil Spirit za "najživšiu nahrávku kapely za posledné roky”.



Depeche Mode podporí vydanie albumu rozsiahlym svetovým turné, kde dajú novým i celoživotným fanúšikom ďalšiu šancu zažiť legendárne živé vystúpenie kapely. Prvú časť Global Spirit Tour uvidí viac ako 1,5 milióna fanúšikov na 34 koncertoch v 21 krajinách naprieč celou Európou. Kapela samozrejme nevynechá ani Slovensko, predstaví sa 20. mája na Futbalovom štadióne Pasienky v Bratislave. Po skončení európskej časti turné sa Depeche Mode v lete presunú do Severnej a Južnej Ameriky, kde bude turné pokračovať.







Depeche Mode vznikli v roku 1980 v Basildone a v súčasnosti fungujú v zložení Dave Gahan (spev), Martin Gore (klávesy, gitara) a spomínaný Andy Fletcher (klávesy, basgitara).



Na konte majú zatiaľ trinásť štúdiových albumov - Speak & Spell (1981), A Broken Frame (1982), Construction Time Again (1983), Some Great Reward (1984), Black Celebration (1986), Music For The Masses (1987), Violator (1990), Songs Of Faith And Devotion (1993), Ultra (1997), Exciter (2001), Playing The Angel (2005), Sounds Of The Universe (2009) a Delta Machine (2013).



Podľa televízie VH1 patrí skupina medzi 100 najlepších interpretov hudobnej histórie a magazín Q ju označil za najpopulárnejšiu elektronickú skupinu všetkých čias.



Informácie pochádzajú od Lucie Sukovej a z archívu agentúry SITA.