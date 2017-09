Video: Depeche Mode vzdali poctu Davidovi Bowiemu, prespievali jeho pieseň Heroes

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 22. septembra - Anglická elektronická skupina Depeche Mode zverejnila prostredníctvom služby YouTube oficiálnu coverzverziu piesne Heroes zosnulého speváka Davida Bowieho. Urobili tak pri príležitosti 40. výročia jej vydania, ktoré bude v sobotu."Heroes je pre mňa v tomto momente najšpeciálnejšia skladba. Bowie je jeden z tých umelcov, ktorý je na mne prilepený od mojich skorých tínedžerských čias. S jeho albumami vždy chodím na turné a prespievať Heroes je vzdanie pocty Bowiemu," uviedol spevák skupiny Dave Gahan pre magazín New Musical Express (NME).Formácia spolu so skladbou ponúkla aj videoklip, ktorý vznikol počas jej nahrávacieho stretnutia Highline Sessions. O réžiu novinky sa postaral Tim Saccenti.Depeche Mode vznikli v roku 1980 v Basildone a v súčasnosti fungujú v zložení Dave Gahan (spev), Martin Gore (klávesy, gitara) a Andy Fletcher (klávesy, basgitara). Na konte majú zatiaľ štrnásť štúdiových albumov - Speak & Spell (1981), A Broken Frame (1982), Construction Time Again (1983), Some Great Reward (1984), Black Celebration (1986), Music For The Masses (1987), Violator (1990), Songs Of Faith And Devotion (1993), Ultra (1997), Exciter (2001), Playing The Angel (2005), Sounds Of The Universe (2009), Delta Machine (2013) a Spirit (2017). Podľa televízie VH1 patria medzi 100 najlepších interpretov hudobnej histórie a magazín Q ich označil za najpopulárnejšiu elektronickú skupinu všetkých čias.Informácie pochádzajú z webstránky www.nme.com a archívu agentúry SITA.