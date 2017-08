VIDEO: Deti z Detskej univerzity zaujímali najmä ekonomické témy

Na snímke minister financií SR Peter Kažimír počas neformálnej autogramiády so študentmi 15. ročníka Detskej Univerzity Komenského v rámci Simulovanej Hodiny otázok s poslancami Národnej rady SR a členmi vlády SR, 28. augusta 2017 v Bratislave. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko odpovedá na otázky študentov 15. ročníka Detskej Univerzity Komenského v rámci Simulovanej Hodiny otázok s poslancami Národnej rady SR a členmi vlády SR, 28. augusta 2017 v Bratislave. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

+Bratislava 28. augusta (TASR) – Prečo stavia Slovensko drahé diaľnice, z akého dôvodu nie je vždy miesto vo vlaku zadarmo či prečo Slovensko kúpilo do vládnej letky práve lietadlo Airbus A-319. Na tieto a ďalšie témy boli dnes zvedavé deti z Detskej Univerzity Komenského v rámci simulovanej Hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR. Na ich otázky dnes odpovedali predseda NR SR Andrej Danko (SNS), minister obrany Peter Gajdoš (nom. SNS), minister financií Peter Kažimír (Smer-SD), minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nom. Smeru-SD) a štátny tajomník na ministerstve dopravy Viktor Stromček (Smer-SD).Deti mali na ministrov prichystaných viac ako 30 otázok. Bastián bol zvedavý na to, prečo Slovensko do vládnej letky zakúpilo práve Airbus A-319. Podľa štátneho tajomníka rezortu dopravy Stromčeka to bola najvýhodnejšia ponuka a je to lietadlo, ktoré je vyrábané v rámci EÚ a náklady na údržbu sú neporovnateľne nižšie ako u doterajších lietadiel. Minister Kažimír sa do diskusie zapojil ako človek, ktorému pristáli na stole faktúry za tieto lietadlá.odpovedal a zároveň sa priznal, že je "skrblík". „S obrovskou ťarchou na srdci dávam súhlas na platbu hocičoho, ale v tomto prípade si myslím, že to bolo na mieste,“ opísal.U detí prevládali najmä otázky z ekonomiky. Napríklad Michala zaujímalo, prečo sa mu často pri neskoršom príchode na stanicu stáva, že už musí vo vlakoch platiť, hoci by mali byť zadarmo. Pýtal sa, či to nie je diskriminačné, keď majú vlaky zadarmo takú malú kapacitu. Stromček mu však vysvetlil, že cestujúci zadarmo nie sú jedinými pasažiermi vo vlakoch.opísal. Odporučil mu preto, že je lepšie plánovať si cestu vlakom vopred.reagoval na otázku aj minister financií Kažimír. Pripomenul mu, že za vlaky musia železnice, a teda štát platiť z daní daňových poplatníkov, čiže rodičov všetkých.Malého poslanca Pavla zase zaujímal názor ministra financií Kažimíra na virtuálnu menu bitcoin. On totiž spolu s otcom do nej investovali a zarobili na tom za jeden mesiac 100 percent.reagoval Kažimír. Keď na tom získali 100 percent, možno by z toho mohlo byť niečo aj pre Slovenskú republiku.Petra sa pýtala, či pred pôsobením v Národnej rade musí podstúpiť IQ test a ako sa predseda parlamentu vyrovnáva s kritikou.opýtala sa.zareagoval Danko s tým, že sa s takouto kritikou musí vyrovnať s úsmevom. Podľa Danka, samozrejme, keď sa človek uchádza o post poslanca, nemusí absolvovať IQ test. Zároveň upozornil, že deti sa musia naučiť prijímať informácie komplexne.zdôraznil Danko, ktorý požiadal deti, aby neverili všetkému, čo vidia na sociálnej sieti a vyzval ich, aby si robili svoj vlastný názor.