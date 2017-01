Video: Djokovič napálil loptičku do hľadiska, trafil diváčku

Novak Djokovič dostal napomenutie od rozhodcu Carlosa Bernardesa.

DAUHA 9. januára - Austrálsky tenista Nick Kyrgios sa verejne posťažoval na dvojaký meter pri posudzovaní vzplanutí na kurte. "Mňa by diskvalifikovali a dištancovali do roku 2025," napísal na twitteri aj so smajlíkom búrlivák Kyrgios a priložil video z konta Tennis Now.

For those who did not see, here is the moment where Nole picked up a warning in set one. #ATP pic.twitter.com/pYB7g3fBzn