VIDEO:Do 2. kola volieb o post šéfa RTVS postúpili J. Rezník a V. Mika

Na archívnej snímke zľava kandidáti Zuzana Ťapáková, Richard Dírer, Jaroslav Rezník, Fedor Flašík, Michal Ruttkay, Václav Mika a Peter Abrahám Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Poslanci Národnej rady SR dnes nerozhodli o tom, kto v auguste tohto roka zasadne do kresla šéfa verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). V tajnej voľbe totiž nezískal žiaden z osmičky kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov poslancov.

Do druhého kola o post šéfa RTVS postúpili Jaroslav Rezník a Václav Mika. Za Rezníka hlasovalo v tajných voľbách 73 poslancov, za Miku 53. Na voľbe bolo prítomných 147 poslancov.Tri hlasovacie lístky boli neplatné.

Rezníkovi na víťazstvo chýbal jeden hlas. Druhé kolo sa uskutoční v utorok 20. júna o 11.00 h. Generálny riaditeľ RTVS sa volí na päť rokov.

V prvom kole sa o hlasy poslancov uchádzalo osem kandidátov, Peter Abrahám, Richard Dírer, Fedor Flašík, Václav Mika, Jaroslav Rezník, Michal Ruttkay, Zuzana Ťapáková a Stanislav Velitzky.

reagoval pre TASR Rezník. Za podporu ďakuje aj Mika.

uviedol.

Kiššová z SaS: Nový riaditeľ bude mať veľkú moc

"Ďakujem za hlasy, ktoré som získal a teším sa na druhé kolo,""Vážim si všetky vyjadrenia, ktoré ocenili prácu a výsledky aktuálneho manažmentu RTVS. Rovnako ďakujem za prejavenú dôveru a to, že môžem v druhom kole spolu s mojím tímom ešte zabojovať,"





Opozičné strany SaS, OĽaNO-NOVA a Sme rodina volili za generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) súčasného šéfa telerozhlasu Václava Miku. Pred druhým kolom, kde sa Mika stretne so šéfom TASR Jaroslavom Rezníkom, chce rokovať s Mostom-Híd. Ten totiž pred voľbou vyhlásil, že Rezníka nepodporí. Rezník získal v tajnej voľbe 73 hlasov, Mika 53.



Jana Kiššová z SaS je síce skeptická, že Most-Híd dá prednosť dohode s opozíciou, ale napriek tomu sa o ňu pokúsi. Poslankyňa vyzdvihla dôležitosť voľby šéfa RTVS. Nový riaditeľ bude mať podľa jej slov veľkú moc vo vzťahu k hospodáreniu s verejnými zdrojmi, ale aj vo vzťahu k objektivite či nezávislosti. Hlasy, ktoré získal Mika, svedčia podľa nej o tom, že významná časť poslancov vníma Mikovu prácu pozitívne a želajú si kontinuitu.



"Rozhodli sme sa podporiť kontinuitu a jeden z najlepších projektov, ktoré boli prezentované, teda Václava Miku," uviedol na tlačovej konferencii Jozef Viskupič z OĽaNO-NOVA. Viera Dubačová (nezaradená) zdôraznila, že RTVS by mala zostať v rukách verejnosti a slobodná. Boris Kollár zo Sme rodina je rád, že sa opozícia zjednotila. "Hlasovali sme za dobrého kandidáta," povedal.



Edita Pfundtner z Mosta-Híd neprezradila, komu dala hlas, ale tvrdí, že to nebol Rezník. "My sme dostali možnosť sa voľne rozhodnúť. Dohodli sme sa ale, že za pána Rezníka sa hlasovať nebude a ja som za neho ani nehlasovala. Ja som hlasovala v zmysle dohody. Mohli sme si vybrať medzi pani Ťapákovou a pánom Ruttkayom," povedala.



Ako bude strana hlasovať v druhom kole, zatiaľ nevie, ale ona bude voliť podľa dohody klubu. "Nemali sme zatiaľ klub. Táto situácia je pre nás nová. Ja som si myslela, že pán Rezník bude zvolený hneď v prvom kole. Ja držím dohody a keď sa v klube niečo dohodneme, tak to dodržiavam," uviedla.



Rezník získal hlasy aj v Smere-SD. Poslanec Martin Nemky ho podporí aj v druhom kole. "V utorok bude ďalšie hlasovanie, takže sa rozhodne. Ja budem voliť pána Rezníka. Každý volí samostatne a dúfam, že zvíťazí," doplnil Nemky.

Profil PhDr. Jaroslava Rezníka



Jaroslav Rezník sa narodil 12. júla 1966 v Ružomberku. Vyštudoval slovenský a ukrajinský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Prešove. Po ukončení vysokoškolských štúdií prednášal na katedre slovenského jazyka a literatúry UPJŠ dejiny staršej slovenskej literatúry a svetovú literatúru.



Od roku 1993 pôsobil ako riaditeľ Regionálneho štúdia Slovenského rozhlasu (SRo) v Košiciach. V rokoch 1997-2005 bol ústredným, potom generálnym riaditeľom Slovenského rozhlasu (SRo) v Bratislave.



Je autorom úspešnej koncepcie projektu Slovenský rozhlas ako národné multikultúrne médium. V roku 2000 získal ocenenie Manažér roka. Na funkciu generálneho riaditeľa SRo kandidoval aj na nasledujúce funkčné obdobie, o vedúci post v SRo sa tak uchádzal po tretí raz od roku 1997. Dňa 8. februára 2006 však svoju kandidatúru z rokovania Rozhlasovej rady SRo stiahol a definitívne odstúpil z voľby riaditeľa rozhlasu.



V rokoch 2000 až 2004 bol členom Vedeckej rady Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici. Do roku 2007 pracoval na Ministerstve kultúry SR v sekcii médií a audiovízie na pozícii hlavný štátny radca.



Vláda SR vymenovala Jaroslava Rezníka 4. apríla 2007 do funkcie generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR), ktorej sa ujal 5. apríla 2007. Po legislatívnej zmene TASR zo štátnej príspevkovej organizácie na verejnoprávnu inštitúciu ho Správna rada TASR v apríli 2009 opätovne zvolila za generálneho riaditeľa TASR na päťročné funkčné obdobie. Tento post obhájil a v januári 2014 ho Správna rada TASR opäť zvolila za generálneho riaditeľa TASR na ďalšie päťročné funkčné obdobie počnúc dňom 30. apríla 2014.



Pod jeho vedením vznikol v TASR silný spravodajský web a rešpektovaná online televízia. Projekt digitalizácie archívov TASR z prostriedkov Európskej únie (EÚ) sa uskutočnil v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií. Výsledkom sa stalo moderné vyhľadávacie webové rozhranie, ktoré poskytuje náhľady zdigitalizovaného archívu.



Je členom Rady pre reklamu.



Jeho otec, Jaroslav Rezník st. je známy slovenský básnik, spisovateľ, scenárista, prekladateľ a publicista.

Profil Ing. Václava Miku



Václav Mika sa narodil 17. júna 1963 v Trenčíne. Pochádza z učiteľskej rodiny. V roku 1985 ukončil štúdium na Fakulte ekonomiky riadenia výrobných odvetví Vysokej školy ekonomickej (VŠE) v Bratislave. Externe vyštudoval produkciu na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave.



V roku 1991 absolvoval štúdium v rakúskom Gratzi na Inštitúte pre riadiace sily, o tri roky neskôr, v roku 1994 získal certifikát manažmentu (The Proffesional Certificate in Management) na Open University Bratislava.



V rokoch 1990 až 1992 pôsobil externe na Fakulte produkcie VŠMU v Bratislave. V rokoch 1992-1994 pôsobil ako člen správnej rady spoločnosti IP.



V rokoch 1986 až 1994 zastával rôzne riadiace funkcie v Slovenskej televízii (STV). Riaditeľom kancelárie STV bol v rokoch 1990 až 1992. V roku 1994 bol jedným zo štatutárov STV, z ktorej odišiel po nástupe generálneho riaditeľa Jozefa Darma v decembri 1994. V roku 1994 bol aj externým poradcom ministra kultúry pre oblasť informačnej politiky a masmédiá. Podpredsedom Rady STV a členom Rady konta nádeje bol Václav Mika v rokoch 1998 a 1999.



V rokoch 1994 až 1998 bol riaditeľom a konateľom Prvej slovenskej mediálnej agentúry (PSMA), s. r. o. V rokoch 1998 až 1999 bol podpredsedom Rady STV.



V roku 2004 zvolili Václava Miku za prezidenta Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS), zastupujúcich záujmy všetkých prevádzkovateľov rozhlasového a televízneho vysielania. Na jej čele bol do začiatku roka 2011. V súčasnosti je čestným členom rady asociácie.



Rádio Expres ako jeho riaditeľ viedol od jeho spustenia v roku 2000 až do 1. februára 2006. Rádio sa v tom čase stalo najpočúvanejším na Slovensku. Od 9. januára 2002 do 31. januára 2006 bol aj predsedom predstavenstva spoločnosti D.Expres.



Václav Mika bol 17. januára 2006 menovaný za generálneho riaditeľa televízie Markíza. Tento post zastával od 1. februára 2006, kedy vystriedal vo funkcii Vladimíra Repčíka. Zároveň sa stal konateľom licenčnej spoločnosti Markíza – Slovakia. Televízia Markíza si za jeho takmer päťročného pôsobenia udržala pozíciu najsledovanejšej súkromnej televízie u nás a spustila svoj druhý kanál TV Doma. Václav Mika odišiel z televízie na vlastnú žiadosť 28. septembra 2010 bez konkretizovania dôvodov. Po odchode z TV Markíza sa venoval podnikaniu.



Dňa 1. augusta 2012 sa Václav Mika stal novým generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Poslanci Národnej rady SR mu v tajnej voľbe odovzdali 74 hlasov. Na zvolenie bolo potrebné získať nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, hlasovania sa zúčastnilo 95 poslancov.



Od roku 2008, kedy mu bol udelený diplomatický súhlas, zastáva post honorárneho konzula Spojených štátov mexických na Slovensku.



Ako podnikateľ figuruje v Obchodnom registri Slovenskej republiky na internete ako spolumajiteľ vo viacerých firmách.





