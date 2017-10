VIDEO: Do kín vstupuje politický dokument Terezy Nvotovej Mečiar

Na snímke režisérka Tereza Nvotová počas tlačovej konferencie po skončení novinárskej premiéry jej filmu s názvom Mečiar, 11. októbra 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 11. októbra (TASR) - Mladá režisérka Tereza Nvotová predstavila dnes v Bratislave médiám svoj nový film Mečiar. Jej vlastná generačná výpoveď v podobe dokumentu o Vladimírovi Mečiarovi a o vplyve, ktorý mal tento politik na slovenskú spoločnosť a na život samotnej režisérky, vstúpi do kín 12. októbra, po viac ako štyroch rokoch zbierania materiálu a nakrúcania.uviedla na tlačovej konferencii po novinárskej projekcii režisérka, ktorá sa tento rok predstavila divákom svojím celovečerným hraným debutom Špina. Nový film natočila podľa vlastný slov pre seba a mladších ľudí, ktorí si obdobie 90. rokov na domácej politickej scéne pamätajú len fragmentárne:Tereza Nvotová sa osobne do filmu vložila, mnohé dobové informácie podáva aj cez osobné príbehy. Keď v roku 1989 padol v Československu totalitný komunistický režim, mala jeden rok. Lídri Nežnej revolúcie sa vtedy rozhodli usporiadať konkurz na ministra vnútra, do ktorého sa prihlásil Vladimír Mečiar, vtedy ešte neznámy podnikový právnik zo slovenského vidieka. Po úspechu v konkurze sa dostáva až na politický vrchol, odkiaľ vládne krajine radom diskutabilných praktík. Na pozadí udalostí, akými sú rozdelenie Česko-Slovenska či únos syna prezidenta Slovenskej republiky, Tereza a jej rovesníci prežívajú detstvo a dospievanie. Film podľa jeho tvorcov nie je len rozprávaním o jednej etape slovenských politických dejín,ukazuje tiež prácu politických marketérov a to, že svojich politických zástupcovNápad nakrútiť film o Mečiarovi dostala Nvotová v roku 2013 ešte ako študentka na pražskej FAMU. Po prečítaní novinového článku, že Mečiar definitívne odchádza z politiky, chcela zistiť, aký v skutočnosti je a čo si myslí. Skontaktovala ho prostredníctvom jeho sekretárky a on súhlasil s nakrúcaním. Stredometrážnu snímku o Mečiarovi s rovnomenným názvom Mečiar nakrútila ako svoj bakalársky film na pražskej FAMU a v premiére ho uviedla na 17. Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov v Jihlave 2013. Snímka tam zaznamenala ohlas a dokumentaristka sa rozhodla zachytiť príbeh najsilnejšieho muža na Slovensku v 90. rokoch v celovečernom filme.Jeho základným zdrojom boli okrem osobných skúseností režisérky a rozhovorov s mnohými pamätníkmi predovšetkým archívne materiály, ktoré boli kľúčové pre stavbu snímky. Zdrojom informácií boli tiež rôzne dokumentárne filmy danej doby. Napríklad dokument Mária Homolku Rodáci (1997), nakrútený na mítingu HZDS na bratislavských Pasienkoch. Nvotová oslovila tiež ľudí, ktorí stáli pri dôležitých udalostiach vývoja krajiny, ale i nezávislých novinárov, ktorí investigatívne reflektovali vtedajšie dianie v politike a spoločnosti. Odhadom získala 100 hodín nakrúteného materiálu a 250 hodín archívnych záznamov. Hoci si režisérka pôvodne pre celovečerný film napísala scenár, finálne vznikol až v strižni v nadväznosti na množstvo získaného materiálu. Pod strih sa podpísal a spoluautorom scenára je Josef Krajbich.uviedla Zuzana Mistríková, hlavná producentka dokumentu, ktorý vznikol v koprodukcii PubRes (SR), HBO Europe a Negativ (ČR). Účinkujú v ňom Vladimír Mečiar, Petr Pithart, Theodor E. Russell, Michael Kocáb, Ľuboš Jurík, Fedor Flašík, Marián Leško, Oskar Fegyveres, Peter Tóth, Tom Nicholson, Milan M. Šimečka a ďalší.