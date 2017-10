VIDEO: Do projektu Teach for Slovakia sa zapojí 24 nových účastníkov

Na snímke učiteľ Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 12. októbra (TASR) – Od štartu projektu Teach for Slovakia (TFS) pôsobia účastníci v školách v obciach, ale aj v rómskych osadách od Malaciek až po Michalovce. Tento rok sa do projektu zapojí 24 nových účastníkov. Celkovo bude v programe 48 mladých ľudí, z ktorých mnohí budú pôsobiť v najťažších regiónoch Slovenska. Uviedol to dnes počas tlačovej konferencie v Bratislave zakladateľ projektu TFS Stanislav Boledovič.povedal Boledovič. Podľa jeho ďalších slov deti, ktoré dosahujú nízke vzdelanie sú oveľa viac náchylnejšie a vedia sa nechať ovplyvniť takýmito myšlienkami.Pre TFS je v nasledujúcom období dôležitý rast programu. Prioritou je predstaviť verejnosti i jednotlivých ambasádorov.doplnil Boledovič. Podľa neho sa takéto školy dajú vybudovať aj v rómskych osadách.Podľa slov ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej (nominantka SNS), rezort túto aktivitu oceňuje a podporuje ju aj finančne." podotkla.TFS je program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre mladých ľudí na Slovensku. Buduje komunitu lídrov, ktorí pracujú na zmenách v školách i mimo nich, aby raz mali všetky deti šancu uspieť v živote.