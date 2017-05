VIDEO: Do Slovak Press Photo sa môžu prihlásiť amatéri i profesionáli

Fotoaparáty. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) – Úroveň súťaže sa z roka na rok zvyšuje a počet prác, ktoré sú vyradené v prvom kole pre nedostatočnú kvalitu, je stále nižší. Okrem študentov a amatérskych fotografov sa do súťaže môžu zapojiť aj profesionáli. Na snímkach je dôležitý obsah aj forma. Na tlačovej konferencii k šiestemu ročníku súťaže Slovak Press Photo to povedala Jana Hojstričová, garantka projektu a členka poroty.Slovak Press Photo je súťaž fotografických prác a krátkych spravodajských, dokumentárnych a reportážnych videí, ktoré vznikli na publikačné účely v priebehu minulého roku. Cieľom projektu je pozdvihnúť úroveň slovenskej obrazovej žurnalistiky, zviditeľniť jej tvorcov a prostredníctvom výstavy sprístupniť verejnosti život a dianie na Slovensku a vo svete.Slovenskí fotografi budú môcť prihlasovať svoje práce do kategórií: Reportáž, Aktuality, Portrét, Každodenný život, Svet umenia, Šport a Príroda. Súčasťou je aj mimoriadna kategória Grant Bratislavy pod záštitou primátora hlavného mesta Iva Nesrovnala, zameraná na fotografovanie premien Bratislavy.povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Pre slovenských i zahraničných fotografov sú určené kategórie Stredoeurópska fotografia a Študenti a mladí fotografi do 25 rokov. Prihlásiť sa do nich môžu autori zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska a Ukrajiny a po prvý raz aj zo Slovinska, čím súťaž rozširuje záber v rámci stredoeurópskeho regiónu.Medzinárodnou je aj kategória Krátke video, do ktorej sa môžu hlásiť tvorcovia krátky aktuálnych audiovizuálnych šotov. Kategória je organizovaná v spolupráci s RTVS, ktorá okrem ocenených videí odvysiela aj krátke dokumenty o víťazoch súťaže. „povedal Václav Mika, generálny riaditeľ RTVS.Porote bude predsedať americký fotograf a jeden zo zakladateľov fotožurnalistickej agentúry NOOR Stanley Greene a v porote sa objaví aj ruská fotografka Maria Turčenková. "" povedala Jana Gavordltová, riaditeľka Slovak Press Photo. Dodala, že koncom júna bude v rámci projektu otvorená výstava Niny Berman s názvom Pohľad na Ameriku: 2002 – 2017 v bratislavskom Mirbachovom paláci, zameraná na súčasné dianie v USA.Súťažné fotografie bude porota posudzovať v elektronickej podobe a registrácia bude dostupná od 17. mája do 29. augusta. Medzinárodná porota bude práce hodnotiť na začiatku septembra. Súťaž a následná výstava Slovak Press Photo sa koná pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku, ministra kultúry SR Mareka Maďariča a primátora hlavného mesta Bratislavy Iva Nesrovnala.