VIDEO: Dopravný podnik Bratislava chce zvýšiť podiel vodičiek

Na snímke vodička Mestskej hromadnej dopravy (MHD) Adriana Svoreňová počas tlačovej konferencie Dopravného podniku Bratislava (DPB) na tému DPB by chcel zvýšiť podiel vodičiek na linkách MHD, 8. februára 2017 v Bratislave. Foto: FOTO TASR - Pavol Zachar Foto: FOTO TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. februára (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) chce zvýšiť podiel vodičiek na linkách bratislavskej MHD. V podniku totiž pracuje momentálne na pozícii vodič 1463 ľudí s vekovým priemerom 48 rokov, z toho je len 68 vodičiek.priblížil na dnešnom brífingu generálny riaditeľ DPB Milan Urban s tým, že chcú nové zamestnankyne prilákať na dobré zázemie, motivujúce odmeňovanie a rovnaké podmienky, aké majú v podniku muži.V súčasnosti podľa generálneho riaditeľa už neplatí, že táto práca je fyzicky namáhavá, preto je predurčená pre mužov. "tvrdí Urban.Záujemkyne o prácu vodičky sa môžu rozhodnúť pre akýkoľvek dopravný prostriedok MHD. Pri autobuse a trolejbuse musia však spĺňať vekový limit 24 rokov, pri električke 20 rokov. Na túto prácu musia byť zdravotne spôsobilé, absolvovať psychologické testy a odbornú prípravu.podotkol generálny riaditeľ. Ako tvrdí, podnik je schopný zaškoliť aj záujemkyňu, ktorá je držiteľkou len vodičského oprávnenia skupiny B. Ženy, ktoré sa chcú stať vodičkami na linkách MHD by mali mať podľa vedúcej odboru rozvoja ľudských zdrojov DPB Petry Lanákovej pozitívny vzťah k ľuďom." uviedla.Najmladšia vodička DPB je 22-ročná Rebeka a cestujúcich preváža po hlavnom meste v električke. Autobus riadi aj 26-ročná Veronika a trolejbus ako jediná v Bratislave šoféruje 45-ročná Mária. Vodičkou autobusu v DPB je už osem rokov Adriana Svoreňová, ktorá denne najazdí okolo 200 kilometrov. Niektorí cestujúci sa žene za volantom autobusu potešia, iní to podľa jej slov ani nezaregistrujú. "povedala. Pri tejto práci je pre ňu najťažšie skoré vstávanie o druhej v noci či psychické napätie.DPB trápi už niekoľko rokov problém nedostatku vodičov. V priebehu minulého roka sa podaril stav vodičov zvýšiť o približne 50 ľudí. Urban to považuje za úspech. "poznamenal. Nových zamestnancov chcú prilákať aj mzdou, tá priemerná u vodiča MHD stúpla v roku 2016 o 100 eur a je na úrovni 1202 eur. Okrem základnej tarify sú vodiči mzdovo zvýhodnení za prácu nadčas, počas sviatkov či cez víkend, za nočnú prácu a bonus majú aj za výkon práce bez škody.