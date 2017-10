VIDEO: Dosky 2017 získala inscenácia Arsilda Opery SND

Na snímke herečka Lucia Korená si preberá Divadelné ocenenie sezóny DOSKY za najlepší ženský herecký výkon za postavu Anny Frankovej v inscenácii Anna Franková 15. októbra 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 16. októbra (TASR) - Ocenenie Dosky 2017 za najlepšiu inscenáciu divadelnej sezóny 2016/2017 získala inscenácia Arsilda Opery Slovenského národného divadla. Dielo Antonia Vivaldiho pripravilo SND v koprodukcii s divadlami Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Théâtre de Caen, Opéra de Lille, Chateau de Versailles Spectacles a spoločnosťou Collegium 1704. Premiérové uvedenie sa uskutočnilo v rámci festivalu Dni starej hudby.Počas slávnostného ceremoniálu 22. ročníka, ktorý sa uskutočnil v sále činohry novej budovy SND, bol v sobotu večer (15.10.) za najlepšiu scénickú hudbu odmenený Daniel Fischer za hudbu k inscenácii hry Bernharda Studlara Túžba po nepriateľovi Činohry SND. Dosky za najlepší kostým sezóny získala Zuzana Ježková za kostýmy k inscenácií opery Arsilda Opery SND, cena za najlepšiu scénografiu sezóny patrí Davidovi Radokovi za scénu k inscenácií opery Arsilda.Najlepší mužský herecký výkon sezóny predviedol Tomáš Mischura v postave Dávida v inscenácií hry Michaely Zakuťanskej Deň, keď zomrel Gott v podaní Prešovského národného divadla. Dosky za najlepší ženský herecký výkon získala Lucia Korená za postavu Anny Frankovej v inscenácii Anna Franková Nového divadla Nitra. Najlepšiu réžiu sezóny vytvoril David Radok v opere Arsilda.Dosky 2017 za mimoriadny počin v oblasti činoherného divadla získala Činohra SND za inscenáciu Pétera Esterházyho Mercedes Benz. Ocenenie mimoriadny počin v oblasti tanečného divadla získava inscenácia Ondreja Šotha a Zuzany Mistríkovej Denník Anny Frankovej Baletu Štátneho divadla Košice. Arsilda Opery SND získala ocenenie za mimoriadny počin v oblasti operného divadla.Bratislavským divadlom sezóny je podľa hlasovania bratislavských divákov Divadlo Astorka Korzo '90. Cenou Slovenského centra AICT - Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov za mimoriadny prínos v oblasti divadla bol odmenený divadelný historik, kritik, dramaturg a režisér Vladimír Predmerský.Mimoriadnu cenu Asociácie súčasného divadla si prevzali Iveta Škripková a Marián Pecko z Bábkového divadla na Rázcestí za koncept festivalu Bábkarská Bystrica Tour 2016. Cieľom podujatia bolo sprostredkovať kvalitné umenie tým, ktorí sa do profesionálnych divadelných ustanovizní nedostanú tak ľahko ako ľudia z väčších miest. Predstavenia festivalu sa hrali v kultúrnych sálach alebo exteriéroch dediniek Banskobystrického kraja.Víťazov 22. ročníka Divadelných ocenení sezóny Dosky 2017 určilo celkovo 40 kritikov, teoretikov a publicistov. Autormi ankety Dosky sú Silvia Hroncová, René Parák a Zuzana Uličianska. Vyhlasuje ju Asociácia súčasného divadla v spolupráci so Slovenským centrom AICT - Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov. Ceny Dosky sú ocenením tvorivých činov v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku, a to vo všetkých žánroch, ktorými sú činoherné divadlo, opera, muzikál, bábkové divadlo, balet, súčasný tanec. Dosky sa udeľujú fyzickým osobám bez ohľadu na štátnu príslušnosť tvorcov za umelecké výkony, ktoré mali premiéru v divadlách na území Slovenska v predchádzajúcej sezóne. Udeľovanou cenou je doska s postriebreným štítkom. Autorom návrhu samotnej ceny je Aleš Votava, jej realizátorom Tomáš Lupták.