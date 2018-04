Video: Drucker si netrúfal na nitriansku mafiu a Gašpar bola jeho záruka, vyhlásil Matovič

BRATISLAVA 16. apríla (WebNoviny.sk) - Minister vnútra Tomáš Drucker (nom. Smeru-SD) sa v pondelok zachoval ako zbabelec a prospechár. Vyhlásil to v pondelok na tlačovej besede líder hnutia OĽaNO Igor Matovič po tom, čo Drucker ohlásil svoju rezignáciu z postu ministra vnútra."Ako zbabelec preto, že si netrúfal na nitriansku mafiu, ktorá dlhé roky ovláda Policajný zbor. A ako prospechár, pretože si uvedomuje, že Gašpar je jeho jediná záruka, že jeho podvody s pozemkami budú nevyšetrené a na konci bude skutok sa nestal," uviedol Matovič.Dodal, že Drucker nebol schopný vyhodnotiť skutočnú pozíciu Gašpara a jeho konflikt záujmov voči Miroslavovi Bödörovi a firme SBS Bonul. "Určite to nebol úprimný krok z jeho strany," dodal Matovič.

Slovensko riadia oligarchovia



Ako povedal poslanec NR SR za hnutie OĽaNO Gábor Grendel, "Slovensko neriadia ústavní činitelia, ale oligarchovia z pozadia politických strán a pre nich bola osoba Gašpara dôležitejšia ako pozícia ministra vnútra". Ak Drucker nedokázal použiť svoje zákonné kompetencie, tak podľa Grendela nemá čo robiť vo svojej funkcii a z tohto pohľadu podľa neho Drucker urobil férový krok.







Avšak pondelkové odôvodnenie Druckera považuje Grendel za nelogické. Drucker v pondelok uviedol, že sa mu nepodarilo upokojiť situáciu v spoločnosti, a preto z postu odchádza. Podľa Grendela je však dôvodom napätia v spoločnosti práve osoba policajného prezidenta. "Preto odstúpenie Tomáša Druckera nič nerieši," vyhlásil s tým, že rekonštrukcia vlády zlyhala ako projekt.



OĽaNO je presvedčené o tom, že jediným riešením politickej krízy sú predčasné parlamentné voľby. "Iba tie môžu nastoliť stav, keď sa situácia upokojí a keď budú o veciach rozhodovať zvolení zástupcovia ľudí a nie oligarchovia z pozadia politických strán," dodal Grendel.

Na mieste ministra vnútra sa necítil autenticky

Minister vnútra Tomáš Drucker sa rozhodol podať demisiu do rúk prezidenta Andreja Kisku, povedal to v pondelok na tlačovej besede. Ako povedal, nechce ešte viac polarizovať spoločnosť v otázke odvolania či neodvolania policajného prezidenta Tibora Gašpara.V pozícii ministra vnútra sa podľa jeho slov tiež necítil autenticky. Drucker policajného prezidenta Gašpara nežiadal o odchod, ako sám uviedol, najväčšia miera osobnej zodpovednosti je jeho vlastný odchod z funkcie."Hovoril som s viacerými ľuďmi z prostredia polície či prokuratúry. Za čas, ktorý som pôsobil ako minister vnútra, som nezískal žiadne dôkazy o tom, že by Tibor Gašpar nejakým spôsobom ovplyvňoval akékoľvek vyšetrovanie. Moje rozhodnutie odísť z funkcie je slobodné rozhodnutie, pretože som nedokázal upokojiť napätú situáciu v spoločnosti. To, či má Tibor Gašpar odstúpiť alebo nie, musí zhodnotiť v prvom rade on sám," uviedol dnes Drucker.