VIDEO: Džezmen Peter Lipa sa dožíva 75 rokov

Na archívnej snímke Peter Lipa. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 30. mája (TASR) – Spevák, skladateľ, aranžér, organizátor, publicista a moderátor Peter Lipa oslávi 75. narodeniny. Peter Lipa sa narodil 30. mája 1943 v Prešove. Maturoval v roku 1959, už popri stredoškolskom štúdiu pôsobil v amatérskom divadle. Po nadstavbovom štúdiu v Košiciach vyštudoval Stavebnú fakultu SVŠT.Svoju spevácku dráhu začínal v roku 1963 v skupine Struny, ktorá bola zložená zo študentov architektúry a stavebnej fakulty. V roku 1967 spieval so skupinou Istropolitana.V roku 1968 bol jedným zo zakladateľov skupiny Blues Five, s ktorou získal na 2. beatovom festivale v Prahe cenu Objav festivalu. V 70. rokoch účinkoval s orchestrom Gustáva Offermmana, Revival Jazz Bandom a skupinou Hej. V 80. rokoch bola jeho spevácka dráha spojená s formáciou Lipa-Andršt Blues Band a potom od roku 1986 so skupinou T + R Band. V roku 1997 si zostavil vlastnú sprievodnú skupinu Peter Lipa Band.Lipa pracoval ako redaktor Československého rozhlasu, začínal v redakcii vedy a techniky, neskôr spolupracoval na tvorbe hudobných relácií. Vďaka práci v rozhlase absolvoval v roku 1976 postgraduálne štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1976 je dramaturgom aj promotérom najväčšieho slovenského festivalu Bratislavské jazzové dni.Svoju prvú LP platňu Neúprosné ráno nahrával Peter Lipa už ako 40-ročný v roku 1983. Titulnú skladbu Moanin’ od Bobbyho Timmonsa mu preložil a otextoval Milan Lasica. Spolu s piesňou Neúprosné ráno má Lasica na albume dohromady štyri texty a jeho spolupráca s Lipom trvá už 35 rokov.Z diskografie Petra Lipu zaujali poslucháčov vlastne všetky albumy, medzi nimi Naspäť na stromy z roku 1995 so skladbami Nevešajte, volá Caracas a Štyri kone vrané, ďalej albumy Čierny Peter (1998), Bistro (2000), Beatles In Blue(s) (2002).Veľmi úspešný bol album Lipa spieva Lasicu (2005), ktorý získal štyroch Aurelov. V máji 2012 vydal štúdiový album s názvom Lipa 68 a v októbri 2013 album Návšteva po rokoch, na ktorom sú takisto piesne s textami Milana Lasicu. V októbri 2016 vyšiel vinylový dvojalbum Podobnosť čisto náhodná. Kompilačná 2LP ponúka 20 pesničiek, ktoré vznikli na texty Milana Lasicu za posledných 35 rokov.V júni 2013 k 70. narodeninám speváka vyšla kniha Džez náš každodenný daj nám dnes. Jána Štrasser v nej vyspovedal nášho najpopulárnejšieho a najvýznamnejšieho džezového speváka.Okrem vystúpení s vlastnou sprievodnou skupinou, ktorú vedie jeho syn Peter Lipa mladší, hosťuje s ďalšími orchestrami v susednej Českej republike, spolupracuje s prešovskou formáciou AMC Trio, koncertoval už aj so známym orchestrom Bratislava Hot Serenaders. Ako sám hovorí: