VIDEO: Emma Drobná nakrúcala videoklip k singlu Words v Londýne

Na snímke speváčka Emma Drobná. Foto: YouTube Foto: YouTube

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. septembra (TASR) – Lyric video Emmy Drobnej k druhému singlu Words prekročilo za tri mesiace na serveri Youtube pol milióna zhliadnutí. Za rovnaký čas sa skladba stihla usadiť na prvej priečke slovenského rádiového éteru. V týchto dňoch speváčka predstavuje nový videoklip, ktorý k singlu Words nakrútila na svojich najobľúbenejších miestach vo Veľkej Británii.Tri mesiace po rádiovej premiére dostal singel Words vizuál v podobe videoklipu. Ten Emma Drobná nakrútila počas svojho niekoľkodňového letného roadtripu vo Veľkej Británii, ktorá je doslova jej druhým domovom a miestom, kam sa vždy rada vracia. Prevažná väčšina scén vznikla na rôznych miestach v Londýne, ktoré sú Emminmu srdcu blízke, ako aj v prímorskom meste Brighton.Srdcu jej blízke sa stalo miesto s názvom Beachy Heads.uviedla pre médiá.Zatiaľ čo hudobnú produkciu skladby Emma opäť zverila svojim producentom Petrovi Grausovi a Tomášovi Zubákovi zo svojho domovského nahrávacieho štúdia Creative Music House, výrobu videoklipu vložila do rúk mladého českého režiséra Radima Zbořila.prezrádza Emma na margo svojej prvej spolupráce s mladým českým talentom.dodáva.Štvordňové britské nakrúcanie prebehlo bez komplikácií, keďže Londýn a jeho okolie Emma pozná z čias, keď tam žila a pracovala.vysvetľuje.Jedna nečakaná a nemalá komplikácia sa však predsa len objavila, a to na záver nakrúcania:prezrádza Emma.Po nakrúcaní na svojich obľúbených miestach v Británii, ktorá je Emminou veľkou srdcovkou, by vraj rozhodne rada aj v budúcnosti podnikla nakrúcanie ďalších klipov za hranicami Slovenska.dodáva na záver.Fanúšikovia sa so speváčkou môžu stretnúť najbližšie na koncertoch 9. septembra v Rovinke a 16. septembra v Novom Meste nad Váhom. Okrem toho bude jednou zo súťažiacich v známej televíznej šou Let's Dance.