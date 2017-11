VIDEO: Evra dostal ČK ešte pred úvodným hvizdom, kopol do fanúšika

Tridsaťšesťročný Patrice Evra, ktorý má na konte 81 štartov vo francúzskej reprezentácii, neušiel pred trestom rozhodcu. 2. novembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Guimaraes 3. novembra (TASR) - Obranca Olympique Marseille Patrice Evra sa kurióznym spôsobom zapísal do futbalovej histórie. Rozhodca ho vo štvrtok vylúčil ešte pred začiatkom stretnutia I-skupiny Európskej ligy UEFA 2017/2018 na ihrisku Vitorie Guimaraes za to, že počas predzápasovej rozcvičky kopol do fanúšika svojho tímu. Maďarský arbiter Tamás Bognár mu tak ako prvému hráčovi v histórii súťaže ukázal červenú kartu ešte pred úvodným hvizdom.Pri rozcvičke sa niekoľko priaznivcov Marseille dostalo do blízkosti ihriska a cez reklamnú bariéru kričali na hráčov. Následne Evra kopol jedného z nich do hlavy. Chvíľami to vyzeralo, že rozvášnený dav fanúšikov vtrhne na ihrisko, ale situáciu sa podarilo upokojiť. Tridsaťšesťročný Evra, ktorý má na konte 81 štartov vo francúzskej reprezentácii, však neušiel trestu zo strany rozhodcu. Ten ho podľa nedávno zavedeného pravidla vylúčil, hoci sa zápas ešte nezačal.Skúsený krajný bek, ktorý v minulosti hral aj za AS Monaco, Manchester United či Juventus Turín, mal duel začať medzi náhradníkmi. I keby figuroval v základnej zostave, tréneri Olympique by ho mohli nahradiť. Hostia tak iba mali na lavičke šesť hráčov namiesto siedmich. Vitoria zdolala Marseille 1:0, pričom v drese hostí videl v 87. minúte červenú kartu po druhej žltej aj Boubacar Kamara. Informácie pochádzajú zo správ agentúr AP a DPA.